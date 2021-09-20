Стало известно, в каких странах самая большая средняя скорость интернет-соединения

Аналитики сервиса Cable.co.uk составили рейтинг регионов с высокой скоростью соединения в сети Интернет. Как ни странно, вовсе не самые большие мегаполисы мира претендовали на лидирующие позиции.

Чемпионом оказался расположенный в проливе Ла-Манш остров Джерси. На данной британской территории средняя скорость Интернета составила 274,27 Мбит/с.

Второе место заняла карликовая европейская страна Лихтенштейн. Ее результат – в среднем 211, 26 Мбит/с. А далее – отдаленная от континентальной Европы и очень-очень провинциальная Исландия – 191, 83 Мбит/с. Кстати, в пятерку лидеров также вошли Андорра и Гибралтар. РФ только на 66 месте со средней скоростью 35,73 Мбит в секунду. Это почти в три раза меньше, чем в США. Хуже всех показатель Туркменистана – 0,5 Мбит/с.