Политика: Российская молодежь провела свою партию в Госдуму

С большой степенью вероятности в Госдуме к четырем партиям-старожилам добавится дебютант. «Новые люди» во главе с миллиардером Алексеем Нечаевым уверенно преодолевают пятипроцентный барьер, а в столице даже обошли ЛДПР. Недавно возникшая партия неожиданно ярко выступила также в Сибири и на Дальнем Востоке. В чем причина успеха новой политической силы, которая ставку на молодежь?

В Госдуме нового, восьмого созыва, будут присутствовать представители восьми партий – с учетом одномандатников, сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова. Но провести партийные списки, и, соответственно, создать фракции, скорее всего, смогут пять победителей выборов. В нижней палате созыва 2016-21 годов, также как в нескольких предыдущих, было четыре фракции – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

По итогам обработки 99% бюллетеней, «Единая Россия» сохраняет лидерство с 49,82%, компартия – вторая с 19,00%, ЛДПР на третьем месте с 7,49%. В число победителей попадает и «Справедливая РФ – За правду» с 7,42%. Наконец, пятипроцентный барьер преодолевает (5,35%) партия «Новые люди», которая появилась немногим более полутора лет назад.

Более того, итоговые цифры от московского городского избиркома показали – в столице «Новые люди» оказались на четвертом месте. «Получено 100% протоколов. «Единая Россия» – 36,98%; КПРФ – 22,66%; «Справедливая Россия» – 7,34%», «Новые люди» – 7,09%; ЛДПР – 7,08%», – сообщил ТАСС замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», – в свою очередь, констатировала Памфилова в комментарии ТАСС.

Таким образом, оказался верным прогноз политологов и социологов, который они дали в канун голосования, основываясь на замерах общественного мнения. Судя по опросу* ВЦИОМ, из всех малых непарламентских партий, именно «Новые люди» оказывались на грани (4-6%) прохождения в новую Госдуму.

Как уже было сказано выше, «Новые люди» образовались совсем недавно – в марте 2020 года, практически синхронно с другими политическими стартапами. К ним, напомним, относили: партию «За правду» Захара Прилепина (влилась в «Справедливую Россию», и как полагают эксперты, обеспечила эсерам сохранение позиций в новой Госдуме), а также «Партию прямой демократии» создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова (не участвовала в выборах) и «Зеленую альтернативу» – которая набрала в пределах 1%.

Лидер «Новых людей» – основатель и президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. Предприниматель – второй по уровню доходов кандидат в депутаты после единоросса Андрея Горохова. Судя по отчетности Нечаева, в 2020-м он заработал около 4,4 млрд рублей. В 2004-2007 годах бизнесмен входил в Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве России. Нечаев – член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). При этом предприниматель не скрывал, что, по его мнению, существующая партийная система, требует обновления.

Как отмечали наблюдатели, к учредительному съезду «Новые люди» подошли не с пустыми руками – еще в 2012 году Нечаев основал Благотворительный фонд «Капитаны» с филиалами в нескольких региональных центрах, в связке с которым действует образовательная программа «Капитаны России» и Школа новой политики. Программы подразумевали поддержку талантливых молодых людей с управленческими и лидерскими задатками. Отметим, что в 2017 году фонд «Капитаны» стал одним из организаторов конкурса «Мой первый бизнес» в рамках платформы «Россия – страна возможностей» (созданной по инициативе президента Владимира Путина).

Новообразованная партия «Новые люди» запомнилась активной кампанией в регионах, которую курировала №2 в партии – экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева (занимала эту должность с 2018 года по январь 2021). В бытность главой республиканской столицы, она запомнилась тем, что выставила на торги служебные автомобили чиновников, отказала в финансировании из бюджета многочисленных представительских расходов.

Появление Авксентьевой в команде «Новых людей» сыграло большую роль в успехе кампании партии, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В рамках фокус-групп и социологических исследований люди говорили, что Сардана Авксентьева – образ идеального политика, – отметил собеседник. – Кроме того, она провела очень успешные дебаты и с единороссами, и ветераном политической сцены Владимиром Жириновским, и с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым, и другими. Практически все эти дебаты она выиграла».

В целом, по оценке Минченко, залогом успеха «Новых людей» стала сумма нескольких факторов. «Во-первых, это удачное название, которое придумал лидер партии Алексей Нечаев. Во-вторых, партия выстроила достаточно большую региональную сеть, в чем большая заслуга руководителя исполкома партии Владислава Даванкова и ключевого политтехнолога этой кампании Юрия Воротникова, который, к сожалению, скончался за несколько дней до выборов», – отметил политтехнолог.

«Новые люди» оказались очень востребованы в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке, отмечает политолог. «Это как раз те регионы, для которых очень важна их региональная идентичность и особенно близка позиция партии о перераспределении бюджетных средств из центра в регионы», – указал он.

По оценке политтехнолога Марата Баширова, «Новые люди» сами «создали себе нишу, взяли те голоса, которые никому не принадлежали». «НЛ» – партия городских лоялистов, требующих корректировки курса в некоторых моментах и потенциал их огромный», – отметил Баширов в своем Telegram-канале.

Сами лидеры «НЛ» позиционируют свою политическую силу как партию молодую и молодежную. «Новые люди» сумели достучаться до сердец молодежи, это стало одним из ключевых факторов вхождения партии в Госдуму, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома партии Владислав Даванков.

«Наша аудитория – это те, кто голосует впервые. Мы это видели по второму съезду, когда собирался наш актив из разных городов, это ребята 20-27 лет.

У нас много инициатив, связанных с молодежью, например, идея о льготах для работодателей за трудоустройство выпускников вузов», – отметил политик.

По его словам, привлечению молодежи способствовало то, что партия создавала проекты в Интернете, например, шоу «Дебаты кандидатов», у которого более 35 миллионов просмотров. «Среди наших сторонников много так называемых «лидеров мнений» и молодых блогеров. К тому же, у «Новых людей» современный, модный «мерч», – добавил собеседник.

Главным же обстоятельством, позволившим преодолеть пятипроцентный барьер, Даванков назвал базовые тезисы из программы партии, связанные с перераспределением ресурсов в пользу регионов. «Нечаев и Авксентьева проехали всю страну, поняли, что проблемы везде практически одинаковые, и понятно, как их надо решать. В первую очередь, для этого нужно изменить систему, по которой деньги сначала уходят в федеральный центр, а затем часть их возвращается в регионы», – починил политик.

Еще одной инициативой, отвечающей на запросы россиян, он назвал предложение вернуть выборы мэров, поскольку «людям на месте виднее, кто должен возглавлять их города». «Ну и в целом, у россиян существует большой запрос на обновление. А новые люди всегда приносят с собой новые идеи и свежий взгляд на старые проблемы», – подчеркнул Даванков.

Касательно регионального разброса, он сообщил, что партия показала хорошие результаты в Москве и Петербурге. «Также нас услышали на Дальнем Востоке – протестном и вольном регионе. В городе студентов Томске мы набрали около 10%, высокие результаты в Новосибирске», – поделился политик.

Он добавил, что на юге России, в частности – в Краснодарском крае «Новые люди» тоже выступили весьма неплохо, поэтому, сам Даванков оценил свои шансы пройти в Госдуму как высокие.

По прогнозу Минченко, в новом составе Госдумы «Новые люди» получат 13 мандатов, «что не так уж и много». Эксперт предполагает, что самое логичное место для Сарданы Авксентьевой было бы в комитете по бюджету, «потому что она один из немногих кандидатов в Госдуму, который разбирается в этом вопросе. «Предполагаю, что лидером фракции будет Алексей Нечаев, а вице-спикером Владислав Даванков», – добавил он.

* Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 6-8 сентября. В исследовании участвовали 4 тыс. респондентов, опрос проводился комбинированным методом (телефонный опрос, квартирный опрос). Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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