Пострадавший в Перми рассказал о поведении стрелявшего

Злоумышленник ничего не говорил, а «просто шел и стрелял», рассказал студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе.

«Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил», – приводит слова пострадавшего РИА «Новости».

Он отметил, что стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа. Пострадавший чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.