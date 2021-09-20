Власти Перми объявили о выплатах пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября

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20.09.2021, 21:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Перми власти намерены начать выплаты семьям погибших и пострадавших при стрельбе в вузе с 21 сентября, сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

«Выплаты пострадавшим будут производиться буквально с завтрашнего дня», – отметил губернатор во время посещения городской больницы номер 4, где находятся несколько пострадавших, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас развернута работа, направленная на максимальный охват психологической помощью преподавателей и студентов госуниверситета, родственников пострадавших и погибших.

Ранее сообщалось, что Пермский вуз, где произошла стрельба, выделит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.



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