Мнение: Нейтрализация пермского стрелка
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Лейтенант полиции Константин Калинин рассказывает о том, как нейтрализовали пермского стрелка.
Фактически, еще до приезда спецназа, с задачей справились обычные ДПСники.
Лейтенант Калинин молодец.
Ниже, видео.
Всего по итогам произошедшего – 6 погибших (включая охранника университета), несколько тяжелораненых (всего 20 раненых). Убийца в тяжелом состоянии находится в госпитале. Зовут его Тимур Бекмансуров.
Сам убийца являлся студентом Пермского университета и как он сам признавался, он давно уже хотел учинить нечто подобное, перебирая разные способы. Оружие он приобрел в мае этого года, пройдя необходимые процедуры, включая как он сам признался и психологическую экспертизу. После чего законно приобрел будущее орудие убийства.
Информация для жителей Перми относительно сдачи крови.
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Источник: Colonel Cassad
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