Суд в Беларуси приговорил к трем годам колонии украинца Ференца. МИД потребовал немедленно освободить его

Украинца обвинили в участии в акциях протеста и осудили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 342 (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 4 ст. 16, ч. 4 ст. 341 (организация осквернения сооружений и порчи имущества).

До этого, с 16 сентября 2020 года, он семь месяцев провел в изоляторе временного содержания на Окрестина, ожидая высылки в Украину, а потом был переведен в СИЗО №1.

Время, проведенное в изоляторах, не засчитали при вынесении приговора, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД потребовал немедленно освободить его и напомнил, что центр “Весна” признал Ференца политзаключенным.

“Достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор – несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Михаила Ференца – это очередной пример белорусского “правосудия”, в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси”, – добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что будут защищать интересы Ференца всеми доступными способами.

Контекст:

Ференц – уроженец Донецка, он с семьей живет в Беларуси с 2012 года. Его задержали 16 сентября 2020 года, было принято решении о его высылке из страны, но потом решение приостановили. Мужчина свою вину не признает, от дачи показаний в суде отказался.

14 сентября 2021 года в суде представительница жэка Фрунзенского района Минска рассказала, что Ференц нанес трафаретом на территории района протестную символику, слова “таракан” и лозунги, чем нанес ущерб в размере 2611 белорусских руб. ($1058).

Жена политзаключенного в комментарии “ГОРДОН” рассказала, что Ференцу приписывают совершение нарушений в дни, когда он уже находился в ИВС на Окрестина.

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

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