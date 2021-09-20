Штайнмайер посетит Украину по приглашению Зеленского

Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетят Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Они примут участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. После этого Штайнмайер проведет ряд встреч в Украине. Других деталей не сообщают.

Зеленский и Штайнмайер встречались 12 июля в Берлине, они говорили о войне на Донбассе, стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО и “о путях реализации этой цели”.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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