Прифронтовые голоса

Наш корреспондент — о волеизъявлении незарегистрированных в РФ посланцев «ДНР-ЛНР».

Сотни автобусов из не признанных Донецкой и Луганской республик с 17 по 19 сентября въехали в Ростовскую область, чтобы привезти на специальные избирательные участки новых жителей России, получивших возможность проголосовать за одну из партий на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Накануне первого дня голосования глава «ДНР» Денис Пушилин пояснил «Интерфаксу», что 17–19 сентября в Ростовскую область прибудут избиратели из непризнанной республики на 825 автобусах и 12 поездах, чтобы принять участие в выборах депутатов Госдумы. Специально для них в нескольких муниципалитетах Ростовской области — преимущественно вдоль границы с Украиной, открыт 91 участок, где проголосовать может любой житель РФ, не имеющий регистрации на территории России.

Первые вереницы специально пронумерованных автобусов потянулись в Таганрог, Гуково, Красный Сулин и российский Донецк рано утром 17 сентября.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

…Избирательный участок № 562 в Донецке на проспекте Мира расположен очень удачно: большие автобусы паркуются рядом с главной площадью города, у памятника погибшим шахтерам. После дружного голосования высокая, крупная гражданка в синтетической блузке и с воинственным начесом на голове грозно кричит:

— Я же русским языком сказала — никто никуда не расходится! Ну что за люди такие!

— А в магазин? — автора вопроса в толпе не разглядеть.

— Никаких магазинов! — командует «начес».

Приезжие с благодарностью обнимают горячие пластиковые стаканчики с кофе и выбирают перекус — в фойе школы, по старой советской традиции, открыт мини-буфет.

Чтобы поговорить, редакционное удостоверение приходится прятать. Молодой человек представляется сопровождающим, на бейдже — фамилия и имя, которые он тоже просит не писать. Но показывает свой паспорт «ЛНР» и рассказывает, что привез очередную группу из луганского Алчевска.

— Вчера была первая, сегодня вот привез, и завтра повезем. Ну как добровольно… Эти вот, — Женя кивает в сторону пассажиров автобуса, — администрация города. Им приказали ехать голосовать в РФ, у меня списки, и на границу списки передали. Некоторые сами хотят прокатиться — почему нет.

Проголосовавшие уныло бродят вокруг закрытого автобуса — водитель, тоже луганчанин, побежал искать в окрестностях банкомат Сбербанка.

— У нас же онлайн-платежей нет. Банковские карточки есть — свои, на них никакого CIV-кода нет, это только для внутреннего использования. Кто может — оформляют себе карты Сбера здесь, в России, чтобы хоть в интернете можно было пользоваться, — рассказывает Женя.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

До недавнего времени российские паспорта жителям «ЛНР» и «ДНР» выдавали по упрощенной схеме — это значит, при получении паспорта не надо было иметь собственное жилье или договоренность с собственником о регистрации. Но отсутствие регистрации не давало им права на получение карточки социального страхования (СНИЛС), а без нее новые граждане РФ не могли рассчитывать на социальные выплаты.

Летом 2021 года депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий заявил, что российские паспорта в непризнанных республиках получили свыше 600 тысяч человек.

С июня этого года в обеих «республиках» была развернута масштабная кампания по выдаче снилсов по такой же упрощенной схеме. Это позволило жителям «ЛНР» и «ДНР» массово заводить аккаунты на портале Госуслуг и принимать участие в голосовании дистанционно. В одной только «Донецкой республике» открыто 256 участков, на которых специально обученные сотрудники «помогают» избирателям зарегистрироваться и проголосовать. В «ЛНР» таких участков более 150.

Но проголосовать удаленно удается не всем — система выдает «ошибку», не совпадают некоторые данные.

— Например, у меня вместо отчества «Павлович» в систему введено «Павловна», — говорит Женя. — И у многих так. Я слышал цифру — 22 000 человек не смогут проголосовать, и их повезут автобусами.

Некоторые сами просятся. Но мы — по разнарядке.

По словам Жени, только ему известно о 17 автобусах, которые зафрахтованы для жителей 100-тысячного Алчевска.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Нас внимательно слушают несколько человек, одна гражданка не выдерживает.

— В прошлом году моему ребенку-школьнику никто 20 тысяч не заплатил — мы были гражданами второго сорта, а в этом году — гляди-ка! — понадобились, — затянувшись сигаретой, с усмешкой говорит молодая гражданка в джинсовом костюме.

— А за кого голосовали?

— За «Единую Россию», конечно!

— Почему?

— Ну, потому что надежные…

На погранпереходе «Изварино» — никакого ажиотажа. У обочины дожидаются пассажиров автобусы с характерными табличками за стеклом «Донецк» и трехзначными числами — номерами УИКов: часть голосующих прибывает на границу с РФ на автобусах малой вместимости, а потом пересаживаются.

К 15.00 на участке № 562 вырастает небольшая очередь — после «алчевских» приезжают голосовать жители поселка Первомайский.

Наблюдатель от депутата-одномандатника по округу, в который входит Донецк, Александр Рудь возвращается с участка в растерянности.

— По закону, такие граждане должны голосовать по специальной процедуре: избиратель подает паспорт, член УИК берет его, звонит в ТИК, там берут какое-то время на то, чтобы сверить, нет ли такого гражданина в других списках, и внести его в систему ГАС «Выборы». После этого дается разрешение, человеку выдают один бюллетень, и он может голосовать.

Здесь на каждого избирателя без регистрации тратится 5 минут. Они массово пишут заявления на голосование, получают бюллетень, голосуют, и все. Никто никуда не звонит. Не понимаю, — говорит наблюдатель.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Идем на участок вместе. Наблюдаем несколько минут — картина та же. На вопрос, почему так, почему проголосовавшие не вносятся в систему ГАС «Выборы» немедленно, нервная председатель, натянув маску, многозначительно вращает глазами и отправляет в ТИК.

ТИК — рядом, идем в сопровождении кандидата-одномандатника Дениса Чеботарёва: с журналистами без аккредитации регионального избиркома члены УИКов и ТИКов разговаривать отказываются. Председатель Донецкой территориальной избирательной комиссии Анна Темникова говорит, что закон не нарушает: маску носит, приезжим из «ЛНР» и «ДНР» выдает бюллетени только для голосования по партийному списку.

— А когда вы вносите этих людей в списки ГАС «Выборы», чтобы не было двойного и тройного голосования?

— У нас загруженность видите, какая, — кивает она на стоящий за окном автобус. — Они (члены УИК) в течение дня делают списки и передают в «ГАСы», чтобы передать другим территориям.

— А вчера сколько вы таких списков передали?

— Ну, некоторые вчера передавались.

На большинство уточняющих вопросов председатель ТИК тоже либо молча пожимает плечами, либо вертит головой, либо упрямо смотрит в упор сквозь запотевающие очки. Обстановка нервная.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Кандидат дозванивается до штаба Сергея Мирнова — он одномандатник от «Справедливой России». В штабе предлагают все подробно изложить и выслать на e-mail. Юрист пишет жалобу, депутат уезжает на другие участки.

…Только что подъехавший автобус встречает человек в военной форме без опознавательных знаков. Один из пассажиров показывает ему несколько листов с напечатанными списками. Они разговаривают пару минут, после чего звучит команда «выходим». Некоторые избиратели приветственно машут в ответ на направленный объектив телефона.

Через минут 20 с выборами покончено, все возвращаются к автобусу.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

По данным главы Избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова, на выборах в Госдуму

уверенно победила «Единая Россия», за нее проголосовали 52% избирателей.

На втором месте КПРФ — 20%,

на третьем — ЛДПР (7%).

Явка на выборах превысила 50%.

В электронном голосовании у единороссов в Ростовской области результаты лучше. Всего, по данным сайта ДЭГ, в федеральном округе для электронного голосования зарегистрировались 301,9 тыс. человек, а проголосовали 277,8 тыс. РИА «Новости» сообщает, что

«Единая Россия» на ДЭГ получила 186 тыс. электронных голосов (67%),

а КПРФ — 24,5 тыс., это чуть более 8%.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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