Мнение: Майдан или ЭГ?

Эллочка в гостях у Пути-Пута

Ну и конечно, главный вопрос дня (а может, и года): если они В СТОЛИЦЕ пустят в ход свое тайное оружие – то самое “электронное голосование” – чтобы перевернуть в противоположную сторону результаты с участков, начнется ли в Москве очередной Майдан? Там ведь все будет прозрачно, как слеза: очень многие кандидаты в Москве “по участкам” выигрывают с перевесом в несколько тысяч голосов у едросов – а по ЭГ (в котором щедрой рукой едросам пишут по 80-90% голосов) эти же протестные кандидаты станут безнадежно “проигрывать”. Яркий пример: Сергей Митрохин, видный московский “яблочник”, ДО “электронного голосования” обходил едроса на 10 тыс. голосов – а ПОСЛЕ “электронки” стал ему те же 10 тыс. проигрывать. И так – везде.

Я, например, с удовлетворением узнал, что оффлайн проигрывает телеведущий Попов-Скабеев: это же классно, товарищи! А с ЭГ он, конечно, как бы выигрывает.

Фактически получается, что с ЭГ мосвласти загнали себя в своего рода ловушку: они оттянули на него большую часть “своих”, и в итоге на участках самые отморозки (то есть не бюджетники и не пенсионеры) “сделали погоду”. А если вот теперь обьявить результаты ЭГ – “победа” будет обеспечена, но и ослиные уши как-то уж очень станут видны.

Оно б, конечно, и на уши наплевать – но Майдан… но Болотная…

Выйдет Москва или не выйдет? ВОПРОС.

И что делать с ЭГ? В общем, пока они вновь (!!) отложили оглашение результатов по ЭГ – до 14 ч по Москве. А Панфилова отправилась встречаться с Путиным.

Какая храбрая женщина, однако! Не боится заразиться от заразного Путина! Но и Путин-то как озаботился: не стал выдерживать Эллочку в положенном 14-дневном карантине.

Подгорает у ребят.

Ну и вот: “⚡️Силовики оцепляют Пушкинскую площадь, где КПРФ планирует провести митинг против результатов выборов в Госдуму РФ-2021 — Ura.ru”. Началось.