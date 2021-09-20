 

Иммунитет человека обладает уникальностью аналогично ДНК и отпечатку пальца

20.09.2021, 20:26, Разное
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Нидерландские исследователи исследовали особенности защитных свойств человеческого организма. Эксперты установили, что иммунитет аналогично с отпечатком пальца и ДНК обладает уникальностью.
Иммунитет человека является важнейшим свойством, которое способствует выживанию. Однако не у всех людей защитная система организма одинаково сильна, так, если кто-то практически неуязвим для вирусов и инфекций, то другие могут слечь от малейшей простуды. Как объясняют специалисты из Утрехтского университета, причиной тому является уникальность иммунитета.

Арсенал антител, дающих устойчивость перед болезнетворными патогенами, у каждого человека свой. В нем содержится особый набор белков, который подвержен изменениям вследствие недугов или вакцинации от них. В своей работе специалисты использовали образцы крови пациентов с коронавирусом. Сравнение концентрации антител в ней показало абсолютное несовпадение образцов.

Защищающие белки вырабатываются в организме при попадании чужеродных микроорганизмов. Именно он является уникальным и неповторимым, что и продемонстрировали результаты работы ученых.

Из-за этого и вакцины, использующиеся для профилактики от COVID-19, действует на людей по-разному. Медики давно заметили, что кто-то заражается от одного контакта с больным даже после прививки, другим же нипочем постоянное нахождение рядом с инфицированными.

Источник: medicalinsider.ru



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