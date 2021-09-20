 

Вктория Боня обвинила Ксению Бородину в зависти к успешным людям

20.09.2021, 20:26, Разное
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Российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня не первый год враждует с телеведущей, актрисой и ди-джеем Ксенией Бородиной. Неприязнь теледив идет еще с их встречи на реалити-шоу «Дом-2».
Виктория Боня благодарна шоу «Дом-2» за полученную известность. Ее популярность позволила заняться собственными проектами, добившись хороших результатов. С 2011 года девушка с семьей проживает в Монако, прилетая в Москву по рабочим вопросам. Несмотря на это, она поддерживает дружеские отношения с бывшими коллегами. Однако с Ксенией Бородиной у них идет постоянная словесная война.

Виктория Боня пожаловалась, что Ксения Бородина постоянно вырывает ее слова из контекста и перекручивает смысл в своих комментариях в личном аккаунте. Такой «прорыв дамбы» Бородиной она объясняет отсутствием личного роста у последней. По мнению Бони, роль ведущей одного и того же проекта в течение 15 лет может быть причиной злости и зависти к успешным людям. Но девушка соглашается, что развитие каждого соответствует его возможностям.

Как напоминает globalmsk.ru, очередной скандал Бони и Бородиной имел место весной этого года. Экс-участница «Дома-2» резко высказалась об обновлении этого проекта. Ведущая же шоу заявила, что «старая гвардия, сидящая без работы» таким образом пытается напомнить о себе.



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