 

“Запад кормит дерьмом”: экс-депутат Рады предрек Украине судьбу Сомали

20.09.2021, 20:24, Разное
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Евгений Червоненко не видит ничего хорошего в сотрудничестве Украины и США. В эфире телеканала “Перший Незалежний” бывший депутат заявил, что Запад “кормит дерьмом” Киев. Судя по словам эксперта, он выступает за сотрудничество с Россией, которая, как он считает, отличается лучшим вооружением.

Экс-депутат отметил, что ВВП Украины падает. Этот же показать в РФ бьет исторические рекорды. Также Червоненко заявил, что из-за походов 14-й добровольческой пехотной дивизии СС “Галичина”* Незалежная превратится в Сомали.

Еще одним приговором Украине экс-депутат Рады назвал отток населения. Эксперт, ссылаясь на данные недавнего опроса, сообщил, что страну хотят покинуть 27% жителей. А еще Червоненко уверен: Незалежная никогда не вступит в Североатлантический Альянс (НАТО) и Европейский союз.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что президента Украины Владимира Зеленского сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Политический эксперт Никита Василенко считает, что нынешний украинский лидер ведет внутренний конфликт и тем отличается от своего предшественника.

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.



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