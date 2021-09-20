Мнение: Траблшутинг

Места на курс будут продаваться 25-го сентября в районе 12 по Москве, за несколько дней до самого курса.

Курс будет по рыбалке, но называться он будет “Траблшутинг” (“решение проблем”), поскольку знание основ рыбалки позволяет выйти из самых тупиковых ситуаций в любых отношениях: и любовных, и семейных, и деловых, и дружеских.

Курс я делала долго и тщательно, запускаю его позже, чем собиралась, потому что собирала его, тестировала, переделывала, тестировала опять.

Позже я собираюсь сделать другие курсы, будут и базовые, но начать я решила с премиального.

Я писала, что курс будет дорогим, но, прочитав сегодня в ленте вот эту статью, я могу сказать, что настолько дорогими мои курсы не будут.

Я не могу сделать курс доступным для всех, кому интересно, но я хочу сделать его доступным для тех, кому это нужно.

Я хочу, чтобы самые способные люди прошли курс, я надеюсь получить хороший результат в плане обучения.

Может быть через год у меня будет группа людей, которым я смогу доверить коучинг других.

Однако, основная моя цель – обучить людей самотерапии. В первую очередь выходу из ям, далее – подъему наверх.

Походы к психологам – мероприятие дорогое и долгое, а главное, часто это – самокопание и корм короны.

У психолога должны быть очень хорошие границы и этика, помимо профессионализма, чтобы походы к нему приносили пользу, а не просто “отдушину”.

“Отдушина” – возможность излить решето и получить одобрение, отсюда временное ощущение снятия стресса, но стресс – это показатель дезадаптации. Как боль – сигнал неполадок в теле, так стресс – сигнал неполадок в личности. Стресс означает, что ваши установки, ваши настройки не справляются с условиями жизни. Скорее всего вы и раньше справлялись исключительно за счет “отдушин”, например пищевых, игровых, химических аддикций. Аддикция отвлекает внимание и в момент своего роста создает иллюзию энергетического баланса. То же самое делает растущая корона, мать всех аддикций. Стресс означает, что корона уже не справляется. В это время человек начинает активно искать новые отдушины, с чем связана популярность психологии в интернете.

Но единственным способом избавления от стресса, от энергетических дыр и ям, является изменение настроек личности: локус контроля, самооценка, управление фокусом (саморегуляция).

Нормальная личность – это комплект гибких и прочных внутренних опор.

В этом случае вам будут не нужны никакие “отдушины”, ваша личность будет легко преодолевать стресс и использовать его для прокачки, получать удовольствие от изменений, поскольку изменения – это и есть поток жизни, это и есть спонтанность. Если вы боитесь изменений, значит вашей энергии еле хватает на существование, значит у вас дефицит сил, вы живете в тревоге на задворках своей судьбы, вы не готовы встретиться с жизнью и проживаете вместо нее суррогат.

Скорее всего ваша жизнь состоит из того, что вы смотрите сериалы, читаете про жизни других, идентифицируете себя с ними, воображаете себя на их месте, мечтаете о будущем, придумываете себя. И все это вместо реальной жизни.

Отдушина вместо души.

Многие уже поняли, насколько приятно иметь красивое и сильное тело, хотя для этого телом нужно заниматься каждый день.

Никакая одежда и косметика не заменит красивых мышц и хорошей кожи.

Прокачивать тело, к счастью, стало модным.

То же самое произойдет и с личностью.

Пока популярная психология занимается, в основном, камуфляжем проблем. Замазыванием прыщей, маскировкой недостатков, не прокачкой мышц, а накачкой силиконом.

Популярная психология предлагает фотошоп вместо работы над собой.

Этот этап пройдет и станет модным настоящая работа над личностью.

Но не надо терять времени, если вы уже читаете этот блог.

Занимайтесь уже сейчас прокачкой, но помните, что без правильных настроек личности нормальная прокачка невозможна.

Это то, чем мы занимаемся в блоге каждый день.

На курсе участникам откроются немного другие возможности.

Курс будет длиться 14 дней. 13 задач и тестирование по итогам в последний день.

Каждый день участники будут смотреть 1 серию нового сезона фотосериала “Разморозка”.

После каждой серии будет интерактивное задание.

Участник будет участвовать в диалогах героев и линиях поведения, выбирая варианты из предложенных.

Это игровая форма обучения, с полным погружением, которая позволит сформировать навык еще до того, как вы поймете, что надо делать, на сознательном уровне.

Я давно обратила внимание, что большинство людей сначала чувствуют верные ходы и лишь потом могут их понять.

Поэтому так тяжело идет обучение через теорию.

Границы формируются только изнутри и только в поле, то есть в живом, эмоционально насыщенном контексте.

Вы должны на практике почувствовать правильные ходы, пусть совсем смутно и очень приблизительно, и только после этого вы сможете понять, почему это верно. Понимание в этой области возможно только на основе навыка, не иначе.

Теория в чистом виде здесь бесполезна. Она помогает лишь тем, кто уже немного научился.

Тут как в бизнесе “деньги к деньгам”.

Границы – новый уровень эволюции человека. Нужен новый функциональный орган, как модно говорить “новая нейронная сеть”, чтобы видеть границы так хорошо, как мы видим физические предметы. Тех, кого мы называем нерыбами, видят границы хорошо. Тех, кого мы называем рапанами, способны только фантазировать об этом, им кажется, что границ не видит никто и можно придумывать.

Курс рассчитан на уровень от рыб до нерыб. Я постаралась сделать так, чтобы участники с очень смутным чувством границ и путаницей в этой области через 14 дней почувствовали, что видят границы ясно.

Задачи составлены с опережением, то есть в задачах – уровень нерыб, и этот курс должен стать лифтом, который поднимет на этот уровень с уровня ниже.

Видеть границы в общении ясно – это значит в любых конфликтах точно знать, что надо ответить, чтобы ситуация повернулась в вашу пользу.

Это значит легко развивать диалог с малознакомым, новым человеком, так, чтобы симпатия к вам росла.

Это значит видеть, какой вопрос задать, что именно сказать или сделать, чтобы появилась спонтанность и собеседник открыл вам границы.

В большинстве конфликтов есть только один вариант правильного хода, а в ситуации общения есть только одно наилучшее направление, которое вырастит вашу значимость.

Обычно рапаны при общении вытряхивают решето, то есть мыслят вслух, описывая свои сомнения, страхи, свои претензии или пожелания.

Это уровень общения “дно” или даже “яма”.

Рыбы уже умеют строить общение интересно и с какой-никакой эмпатией, но для этого им нужно быть в настроении, иметь интерес к собеседнику и нравиться ему, то есть иметь хорошие вводные, не нулевые.

В сложных ситуациях рыбы теряются и не понимают, что говорить. Им кажется, что перед ними болото со стоячей водой или, наоборот, океан, в котором легко заблудиться и непонятно, куда плыть.

Общение – это река. Видя ее берега, то есть границы, легко почувствовать направление потока.

Поток сам понесет вас, если вы научитесь видеть или хотя бы чувствовать русло.

Вот это навык чувствовать русло общения мы попробуем развить на курсе.

Это будет практический курс, не теория поля, а само поле.

Никак иначе этот навык не разовьешь.

Расскажите, друзья, насколько сложно или легко вам общаться в границах.

Отрефлексируйте, чего не хватает, когда получается, а когда нет, какие есть проблемы.

Давайте примерно прикинем ваш уровень до курса.

Через некоторое время после курса поговорим о результатах.

Расскажите также, есть ли прогресс с того момента, когда вы начали читать блог.

Что изменилось?

И про популярность психологии в Сети тоже давайте поговорим.

Читаете в Инстаграме коучей? Смотрите на ютубе психологов? Есть мысли о главных трендах и брендах?