Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Перми

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20.09.2021, 20:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДевять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — сказал он, передает ТАСС.

Мурашко также пояснил, что решение по транспортировке пациентов из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов.

«Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднять все борты МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро», – сказал он.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.



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