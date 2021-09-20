 

ЕР победила на выборах в Госдуму в Мордовии и в ХМАО

20.09.2021, 20:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Единая Россия» в Мордовии и в Ханты-Мансийском автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 66% и 42,33% голосов соответственно по итогам обработки 100% протоколов.

Избирком Ханты-Мансийского автономного округа сообщил, по результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая РФ – 42,33%, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%», передает РИА «Новости».

Партия «Новые люди» набрала 6,39% голосов, «Справедливая РФ – За правду» – 5,78%, «Партия пенсионеров» – 4,03%, «Коммунисты России» – 1,82%, «РПСС» – 1,63%. Остальные партии, по информации избиркома, набрали менее одного процента голосов.

В Мордовии «Единая Россия» набрала 66% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Это следует из данных республиканского избиркома.

На втором месте находится КПРФ (12,99%), на третьем – ЛДПР (7,75%), на четвертом – «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» (4,3%), на пятом – «Новые люди» (2,99%).

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.



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