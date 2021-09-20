 

Белоруссия запланировала импортировать из РФ 300 млн кВт.ч электроэнергии

20.09.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБелоруссия в сентябре планирует импортировать из РФ 300 миллионов кВт.ч электроэнергии, в октябре закупок российской электроэнергии не планируется, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.

«Всего за сентябрь в Беларусь планируется импортировать из РФ примерно 300 млн кВт.ч электроэнергии. В октябре закупок российской электроэнергии не планируется», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что «импорт российской электроэнергии – это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода».

«В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается», – ОТМЕТИЛИ в пресс-службе.

Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии из РФ в 2018 году. Тогда в минэнерго поясняли, что стороны не договорились с Россией о подходящей белорусской стороне стоимости закупок, планировали компенсировать его отсутствие собственной выработкой. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира

07.09 / В ЕП инициировали обсуждение создания ВС ЕС

22.06 / N-TV – Китай вакцинировал более миллиарда жителей

06.09 / Саакашвили обещал раскрыть план возвращения в Грузию

15.07 / Ливийская армия Хафтара приготовилась к большой битве за Сирт

16.02 / 15 февраля на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

05.11 / Задержанный за организацию убийств в Екатеринбурге оказался нештатным кадровиком УВД

29.01 / В РФ рынок электрокаров в 2020 году вырос в 2 раза

03.06 / Экономика: Как изъять «сверхприбыли» у российского бизнеса

31.08 / В МВД анонсировали появление «умных» участковых пунктов полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика