Белоруссия запланировала импортировать из РФ 300 млн кВт.ч электроэнергии

Белоруссия в сентябре планирует импортировать из РФ 300 миллионов кВт.ч электроэнергии, в октябре закупок российской электроэнергии не планируется, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.

«Всего за сентябрь в Беларусь планируется импортировать из РФ примерно 300 млн кВт.ч электроэнергии. В октябре закупок российской электроэнергии не планируется», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что «импорт российской электроэнергии – это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода».

«В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается», – ОТМЕТИЛИ в пресс-службе.

Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии из РФ в 2018 году. Тогда в минэнерго поясняли, что стороны не договорились с Россией о подходящей белорусской стороне стоимости закупок, планировали компенсировать его отсутствие собственной выработкой. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности.