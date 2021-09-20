 

На фоне сообщений о победе «Единой России» на выборах в Госдуму немецкий индекс DAX упал до рекордно низкого уровня

20.09.2021, 20:11, Разное
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На торгах 20 сентября был зафиксирован самый низкий за последние три месяца курс немецкого биржевого индекса DAX. Обвал на финансовом рынке Германии многие эксперты связывают с сообщениями о победе партии «Единая Россия»  на выборах в Госдуму.

В понедельник утром DAX потерял почти 3%, опустившись до 15 000 пунктов. Падение индекса по времени совпало с сообщениями российского ЦИК о результатах обработки 70% протоколов.

Известный немецкий политолог и экономист Александр Рар объяснил обвал DAX хорошими показателями «Единой России» на выборах в Госдуму: «Конечно, многие в Германии понимали, что ЕР останется главной силой в парламенте. Но мало кто ожидал такого высокого уровня доверия избирателей к партии власти. Некоторые аналитики прогнозировали, что ЕР придется вести переговоры о создании коалиции с другими фракциями».

Эксперт отметил тот факт, что больше всего потеряли акций немецких автомобилестроителей Porsche и Volkswagen, опустившись почти на 6%. 

«В своей предвыборной программе «Единая Россия» обещала увеличить финансирование образования и науки. Такая политика неизбежно приведет к технологическому прорыву России, что, в свою очередь, увеличит объемы продаж их автомобилей на рынке ЕС. Поэтому крупные финансовые институты меняют содержание своих инвестиционных портфелей, избавляясь от акций немецких автомобильных концернов». 

Александр Рар добавил, что показатели «Единой России» на выборах свидетельствуют о том, что большинство россиян поддерживает политику правящей партии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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