Зато свои! – Личное мнение

Сколько же у меня в комментариях пасётся дремучих людей с плохими зубами. Неожиданно. Неприятно.

Вы остервенело защищаете право Блиновской носить во рту жёлтые пеньки с серым налётом.



Фото: Соцсети

«Зато свои!» — орёте вы.

Вы в упор не видите отсутствие профессиональной чистки на зубах Самойловой: впереди — унитазные виниры, а по бокам — то ли свои, годами нечищенные корешки, то ли застарелые коронки обросли десятилетним налётом. И то, и другое, в общем-то, неприлично, как неприлично ставить виниры исключительно на передние зубы.



Фото: Соцсети

«А что не так у неё с зубами?» — возмущаетесь вы.

Из этого я делаю вывод, что за зубами вы ухаживать не умеете, а во рту у вас — не лучше, чем у Блиновской.

Вы называете меня зацикленной на зубах, потому что не можете позволить себе такие же зубы, как у меня. И никогда не сможете позволить. Они вам нравятся, но у вас их нет, не было и не будет. Так выглядит правда, и от неё вас страшно колбасит.

Другая правда выглядит так: между синим унитазом Ивлеевой (дешёвый вариант) и серо-жёлтыми пеньками Блиновской (бесплатный вариант) есть и другие варианты (у меня).



Фото: Соцсети

Вы знаете, что такие варианты есть. Догадываетесь, сколько они стоят. Понимаете, что они вам недоступны. Как следствие, вы предпочитаете их не замечать. Вы делаете вид, что этих вариантов нет.

Так и живёте. Носите в головах плохие зубы и странные иллюзии.

Опять будете говорить, что я не права? Если да, то в чём именно?

Я вас слушаю очень внимательно.

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