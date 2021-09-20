Марченко объяснил, почему в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрен рост минимальной зарплаты на 200 грн

Он напомнил, что сейчас минимальная зарплата в Украине – 6 тыс. грн, с января 2022 года ее повысят до 6,5 тыс., а с октября – 6,7 тыс. грн.

“Бюджет формируется по календарю, но экономика так не живет. Эти цифры тщательно просчитаны и под них есть база расчетов. Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и на то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции”, – сказал министр.

Марченко заявил, что быстрый рост минимальной зарплаты является инфляционным фактором, поэтому правительство “будет подходить осторожно” к этому вопросу.

“Я помню, что в прошлом году было много критики со стороны бизнеса, которые заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после пересчета, считаем, что предложенный темп является достаточным. В этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким ежегодно. Это означает, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем только об одном показателе – минимальной заработной плате. Мы можем себе позволить именно такой рост”, – сказал глава Минфина.

Контекст:

Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн.

Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год. Согласно документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

В законопроекте предусмотрены следующие расходы: 197,2 млрд грн – на сферу здравоохранения, 185,6 млрд грн – на сферу образования, 200,6 млрд грн – на пенсионное обеспечение, 13,9 млрд грн – на поддержку ветеранов, 13,5 млрд грн – на сферу культуры и искусства, 11,3 млрд грн – на сферу физкультуры и спорта. Также общий финансовый ресурс сектора нацбезопасности и обороны составит 319,4 млрд грн (5,95% ВВП), из них Минобороны – 131 млрд грн.

Согласно документу, в 2022 году минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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