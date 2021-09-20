 

“Слуга народа” выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в нардепы

20.09.2021, 19:52, Новости дня
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Об этом на брифинге рассказал глава партии, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе […] сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю, завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов [для регистрации кандидатом]”, – сказал Корниенко. 

Он сообщил, что Козырь членом партии стал недавно, но давно “шел рядом” региональной ячейкой политсилы. 

“Мы считаем, что те, кто чего-то достигли в своей должности, могут претендовать, чтобы дальше представлять интересы народа в Верховной Раде”, – сказал Корниенко, объясняя выбор кандидатуры, и заявил о внедрении принципа меритократии в партии. 

Козырь занимает пост главы ОГА с марта. До этого два года был на должности зампредседателя обладминистрации. 

Контекст:

Козырь родился в 1984 году в Донецке.

В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по специальности “разработка месторождений полезных ископаемых”, в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности “финансы”. В 2014-м получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете. Работал на разных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. 

Центризбирком назначил на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Выборы в округе №197 назначили, так как Александр Скичко, который прошел в Раду ІХ созыва от партии “Слуга народа” как мажоритарщик, стал главой Черкасской облгосадминистрации, округе №184 – из-за того, что нардеп из группы “За майбутнє”, основатель партии “Нам тут жить” Колыхаев выиграл выборы мэра Херсона.

Полномочия Скичко и Колыхаева Рада досрочно прекратила 30 марта.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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