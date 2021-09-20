“Божественно красиво”, “Чернявый крут, конечно”. Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под “Грязные танцы”. Видео

Для танца трое судей выбрали главную мелодию из американского фильма 1987 года с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях “Грязные танцы”. Фрагмент выступления Кухар поздно вечером 19 сентября выложила в Instagram.

Видео балерины набрало больше 115 тыс. просмотров и около полутысячи комментариев.

“Божественно красиво”, – написала vashchenko830.

“Чернявый крут, конечно”, – считает mufaodessa.

“Безупречно, все легко, непринужденно и в то же время это огромный труд! Браво”, – прокомментировала msalopanova.

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A post shared by Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Полное видео выступления танцевального номера судей проекта можно посмотреть на официальной YouTube-странице шоу здесь.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Первыми по итогам голосования шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Вторыми – актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 12 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

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