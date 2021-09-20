 

Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению использования нефти и газа

20.09.2021, 19:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНеобходимо готовится к поэтапному сокращению использования нефти и газа и развивать альтернативную энергетику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру», – передает его слова РИА «Новости».

По словам главы правительства, мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, «и это уже новая реальность».

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание на вызовы, связанные с изменением климата в своем послании парламенту.

Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для РФ и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу.

Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в РФ могут потеплеть на 3–5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам».



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