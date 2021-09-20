 

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму

20.09.2021, 19:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСлужба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма.

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ.

Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сообщил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.



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