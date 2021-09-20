 

В ЕК осудили действий США и Австралии в отношении Франции

20.09.2021, 19:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу Си-эн-эн заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.

«С одной из наших стран-членов поступили неприемлемо. Мы хотим понять, что случилось и почему. Мы должны прояснить этот вопрос, прежде чем мы сможем вернуться к нормальной работе [с США и Австралией]», – ответила она на вопрос об осложнении отношений Брюсселя и Вашингтона после создания США, Великобританией и Австралией партнерства в сфере безопасности (AUKUS), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США надеются, что им удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения с Францией на фоне ситуации с AUKUS.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого. 



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