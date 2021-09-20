Мнение: O полном позоре Собянина

Да, просто нельзя не признать, что столичный мэр Сергей Собянин прилюдно опозорился на всю страну в минувший уик-энд. Хуже того, тень этого позора несмываемым клеймом ложится и на его непосредственного начальника, президента России Владимира Путина. А заодно подрывает легитимность только что избранного российского парламента.

Что попахивает уже и государственным преступлением.

Известны три вещи. В Москве на выборах в Думу около 2 млн чел. голосовали электронно, и такую схему активно лоббировал лично Сергей Собянин, упирая на прозрачность и скорость. Также лично Сергей Собянин поддержал кандидатов от «Единой России» по каждому из одномандатных округов, при этом оппозиционное УГ, естественно, поддержало ближайших конкурентов. И третий факт – система Дистанционного электронного голосования, вполне надёжно сработавшая год назад на плебисците по Конституции, как раз в последний день выборов «засбоила».

Лучше всего позор московской мэрии иллюстрирует вот эта карта.

Конечно, сейчас найдутся люди, которые будут объяснять про смещённую выборку и лоялистов, которых заставили голосовать электронно. Но это в лучшем случае самообман, а реально – так и сознательный обман. Основным доказательством фальсификации, и совершенно железным на любой непредвзятый взгляд, является как раз то, что результаты электронного голосования не были объявлены сразу же после закрытия участков. Фальсификаторы просто дождались итогов с участков, после чего подправили электронные цифры так, чтобы гарантировать победу собянинским кандидатам.

Косвенно тот факт, что в мэрии заранее готовились к фальсификациям подтверждает этот документ.

Таким нехитрым техническим способом наблюдатели были отсечены от наблюдения за подсчётом электронных голосов. Чтобы всё было шито-крыто. Но в век информации шила в мешке не утаишь…

Резюме: ради того, чтобы выслужиться перед своим патроном столичный градоначальник по факту сделал всё, чтобы подорвать доверие как к ДЭГ, так и к новой Думе. От большого ума, вестимо.

Но зачем умному городу Москве совершенно неумный мэр?

Или он просто засланный казачок и это спецоперация спецслужб?

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