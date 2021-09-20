Аттракцион невиданной бедности

В Свердловской области просчитались с поощрением — подарочные карты для пенсионеров закончились задолго до конца голосования.

— Ты не представляешь, что у нас на участке творилось, — волнуясь, рассказывает знакомая учительница. — Как они нас с этими картами подставили. Пенсионеры все шли и шли… Требовали с нас эти карты. Кричали, что Путин им по 150 рублей дал, а мы их украли. Бюллетени комкали, в лица нам швыряли…

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Примерно за неделю до начала трехдневного голосования в Свердловской области анонсировали акцию: каждому пенсионеру, пришедшему проголосовать на избирательный участок, гарантирован подарок — сертификат в продуктовый магазин. Торговые сети назывались две: «Монетка» и «Пятерочка». Сумма подарка оставалась тайной, потому из уст в уста передавались данные о разном номинале сертификата: от 300 до 3000 рублей. Пенсионерам раздавали флаеры, обменять которые можно было на карту после того, как проголосуешь.

Потом информация стала конкретнее, а сумма сертификата скромнее — проголосовавшим пенсионерам обещали карту на 150 рублей в «Пятерочку».

— Я читала за день до выборов, что сумма небольшая, но почему-то мне показалось, что это что-то вроде аттракциона: тебе может попасть в руки карта на 150 рублей, а может и на 3000, — рассказала 73-летняя Александра Васильевна.

В первый же день выборов на участок устремились не только бюджетники, которым было настойчиво рекомендовано проголосовать до 12 часов дня, но и пенсионеры.

— Правительство Свердловской области поздравляет вас с Днем пенсионеров! — хорошо поставленным голосом произнесла член участковой избирательной комиссии, вручая карту и красивый поздравительный флаер старушке за соседним столиком, пока я расписывалась в журнале для получения бюллетеней на своем адресе. Пенсионерка часто закивала, почти кланяясь в благодарность.

Уже на пороге ближайшей «Пятерочки» познакомилась с двумя очаровательными бабушками: Верой и Надеждой.

Надежда с подругой. Фото: Изольда Дробина / «Новая»

— А вы не Любовь случаем? — улыбаются мои новые подружки.

У них прекрасное настроение, они «отдали гражданский долг», а за это им еще и презент денежный от власти.

— Ерунда, конечно, — рассуждает 80-летняя Вера. — Но нам же перед выборами по 10 тысяч выплатили. А 150 рублей — это уже как вишенка на торте.

Еще полчаса судачим, где дешевле картошка. Вера хвастает: если пройти две остановки пешком, то картошку можно купить на два рубля дешевле. И демонстрирует улов: пять килограммов картофеля, которые она, иногда останавливаясь для отдыха, пешком несет домой из дальнего магазина.

Вместе решили заглянуть в «Пятерочку», но карты не работают. Кассир только руками развела.

К воскресенью карты закончились. А эффект сарафанного радио — нет. И без того нервная обстановка на избирательных участках накалилась до предела. Пенсионеры продолжали повышать явку.

Проголосовав, они узнавали, что подарков нет, и начинали возмущаться. Некоторые, заметив скандал, для начала уточняли, а есть ли карта? Узнав, что нет, уходили, не проголосовав. Но это единицы.

Остальные огорчались, но голосовали.

— Да что же это такое? Опять обман, — возмущается Дмитрий, пришедший на участок только из-за карты. — Все время эта власть врет.

— А за кого хоть голосовали? — с сочувствием спрашиваю раскрасневшегося пенсионера. Он так нервничает, что полицейские перестают пялиться в смартфоны.

— За «Единую Россию»! За кого же еще?

— Так она же и есть власть.

— Но перед выборами они хорошие обещания дали. Может, не будут больше воровать?..

В холле лицея № 109 уставшие члены комиссии вывесили объявление, что акция с картами досрочно прекращена, но у пенсионеров зрение в большинстве случаев слабое — они продолжают требовать карту. И иногда происходит чудо — заветная карта откуда-то появляется, но не для каждого.

— Придешь в «Пятерочку» и выбирай, что хочешь, — радуется пенсионерка Надежда. — Моя соседка сметану купила и хлеба. Правда, пришлось доплатить немного. Я в субботу еще проголосовала, но карточек не было. Сказали, позвонят, когда привезут. Но никто не звонил. Сегодня подруга моя попросила проводить ее на участок, ей тяжело ходить. Я пошла, заодно спросила про карту. Мне и выдали. Паспорт проверили и журнал, что я действительно голосовала, так что все строго, абы кому не отдадут наши 150 рублей.

Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Анна пришла с престарелой мамой. Говорит, в новостях вчера сообщали, что на избирательном участке можно получить карту. Пришли, а карты закончились. Заявление писать не стали — махнули рукой: мол, обидно, что и в этой ситуации на них государство наплевало.

Пожилой гражданин отправил бюллетени в КОИБ и нерешительно топчется рядом. Потом решается, подходит к члену избирательной комиссии, негромко спрашивает, где карту получить? Закончились — разводит руками женщина. Мужчина сразу вспыхивает, начинает ей выговаривать, зачем я тогда сюда шел? Опять обманули!

— Да мы-то тут при чем? — подключается к беседе еще одна дама из участковой комиссии. — У нас было 200 карт, а 700 пенсионеров прошло.

— Я голосовал, потому что обещали подарок, — расстроен пенсионер. — Иначе мне зачем сюда ходить?

Всех обделенных подарком просят заполнить бланк заявления. Пишется оно на Свердловский областной благотворительный фонд.

— Нам и без того работы хватает, а тут еще эти заявления, — возмущается Марина Борисовна, учитель литературы, подрабатывающая на выборах. — К тому же все страшно боятся, что закончится эта история проблемами: мы собираем у людей персональные данные, а разрешения на их сбор нет.

Слова Марины Борисовны подтверждает реакция одной из членов избирательной комиссии, когда я подошла к ее столу и сфотографировала пустой бланк заявления. У женщины началась истерика, она требовала, чтобы я удалила фото бланка.

Заявление, которое предлагали заполнить пенсионерам. Фото: Изольда Дробина / «Новая»

ОТКУДА КАРТЫ?

Спонсором аттракциона небывалой щедрости выступил «Свердловский областной благотворительный фонд» под руководством Сергея Черкасова, в прошлом — главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга и депутата областной думы.

«Количество отпечатанных продуктовых карт ко Дню пенсионера, распространяемых на избирательных участках в дни голосования-2021, соответствует числу пенсионеров в Свердловской области. Перебои с выдачей связаны с ажиотажной явкой пенсионеров на отдельные избирательные участки», — сообщил ЕАН Сергей Черкасов.

Благотворитель объяснил, что карточки были распределены по участкам неравномерно, поэтому где-то их было с избытком, а где-то не хватило. Но всем обделенным пенсионерам карты довезут. Черкасов подчеркнул, что такой высокой явки пожилых избирателей никто не ожидал.

По словам представителя фонда, печать одной карты стоила 9 рублей. Позже он поправил приведенные раннее сведения — фонд предоставил для раздачи на выборах 700 тысяч карт, что значительно меньше реального числа пенсионеров.

По данным на начало года, на учете в органах свердловского ПФР состояло чуть меньше 1,4 млн пенсионеров. Учитывая, что каждая карта была номиналом на 150 рублей, на подарочные сертификаты благотворительным фондом было потрачено 105 млн рублей. Печать 700 тысяч карт — 6,3 млн рублей. Сколько стоила печать рекламных и поздравительных флаеров, уже считать не будем. Фонд был создан в 2014 году, но ни разу через его счета не проходили такие суммы. Обычно годовой оборот фонда составлял около 6‒7 млн рублей. Кто неожиданный спонсор столь продуктивной для явки акции, остается только догадываться.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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