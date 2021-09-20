Мнение: Выборы закончены

Ну, вопрос теперь один, точнее, два: когда обьявят новый локдаун и станут ли расстреливать за отказ от вакцинации – или, может, просто будут отправлять в Сибирь, строить чудо-города для Шойгу.

Завтра или послезавтра? А штрафы за неношение маски – поднимут до 500 тыс.? Или тоже сразу в каталажку?

Впрочем, у мировой мафии, похоже, главная цель – именно вакцинация: посадить всех на вакцины, все 100% населения. И чтоб потом – вечная “ревакцинация”. Так что по маскам, возможно, совсем уж лютовать не будут.

Как говорили мне мужики на фокус-группах: сразу после выборов прйдем покупать бронетранспортер.