В РФ запускают систему поиска запрещенных материалов

В будущем году Роскомнадзор через свою подведомственную структуру Главный радиочастотный центр намерен запустить работу системы поиска запрещенного контента в российском сегменте глобальной сети Интернет. В данном случае, речь идет о фотоизображениях и видеороликах, уточняют чиновники.

Как стало известно, система, получившая название «Окулус», займется поиском экстремистских материалов, а также порнографии, призывам к противоправным действиям и пр.

На официальном портале государственных закупок уже появилась информация о проведении соответствующего тендера. Победитель, который займется разработкой такой системы контроля, получит от государства финансирование до 15 миллионов рублей.