Apple выпустит две модели складных смартфонов до 2023 года

Как стало известно из компетентных источников, американский Apple начнет выпуск двух моделей складных смартфонов в 2023 году. Устройства находятся в стадии разработки, уточняют специалисты. Скорее всего, поставщиком гибких экранов для них станет SDC Samsung Display.

Как поясняют эксперты, гибкие экраны на смартфонах являются не просто данью моды. При меньших размерах в сложенном состоянии дисплей в разогнутом виде может получить диагональ до 7,5 дюйма. Это значит, что по своим основным качествам смартфоны приблизятся к планшетам малого размера.

Также аналитики рынка полагают, что новое поколение смартфонов выйдет с более совершенным сенсорным решением. Впрочем, о будущих преимуществах говорить пока рановато, так как у инженеров есть еще много времени для разработки новых решений.