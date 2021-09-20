 

Apple выпустит две модели складных смартфонов до 2023 года

20.09.2021, 19:36, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, американский Apple начнет выпуск двух моделей складных смартфонов в 2023 году. Устройства находятся в стадии разработки, уточняют специалисты. Скорее всего, поставщиком гибких экранов для них станет SDC Samsung Display.

Как поясняют эксперты, гибкие экраны на смартфонах являются не просто данью моды. При меньших размерах в сложенном состоянии дисплей в разогнутом виде может получить диагональ до 7,5 дюйма. Это значит, что по своим основным качествам смартфоны приблизятся к планшетам малого размера.

Также аналитики рынка полагают, что новое поколение смартфонов выйдет с более совершенным сенсорным решением. Впрочем, о будущих преимуществах говорить пока рановато, так как у инженеров есть еще много времени для разработки новых решений.



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