 

В следующих линейках смартфонов Apple не будет версии mini

20.09.2021, 19:36, Новости дня
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Еще недавно эксперты полагали, что версии mini могут исчезнуть и в только что представленной линейке «яблочных» смартфонов iPhone 13. Но там она все-таки появилась. Теперь же в сети появился прогноз, что никаких «мини» не будет уже в четырнадцатом поколении «Айфонов», которое по графику должно выйти в свет только осенью будущего года.

На самом деле, предметом дискуссии является популярность уменьшенных моделей смартфонов среди покупателей iPhone. У них, напомним, экран меньшего размера, аккумулятор меньшей емкости и т.д. Словом, все показатели меньше, но аппарат хорошо в кармане помещается.

Вроде бы такая версия отлично вписывается в концепцию разнообразия продукции. Однако именно mini больше других моделей провалилась после выпуска прошлогодней двенадцатой линейки. Теперь, очевидно, все будет зависеть от того, как станет распродаваться mini 13.



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