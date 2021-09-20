Диетологи озвучили список продуктов, помогающие убрать жир на животе

Американские специалисты по питанию назвали список продуктов, рекомендованных к употреблению людям, склонным к полноте. Они помогут избавиться от самого опасного для здоровья жира – висцерального.

Список возглавляют практически все сорта жирной рыбы, которые содержат в своем составе большое количество омега-3 кислоты, необходимой для нормальной работы сердца. Также жирная рыба является кладезем ценного пищевого белка, который ускоряет процесс обмена веществ.

Следующим незаменимым продуктом в рационе худеющих являются бобовые. Высокое содержание в них полезной клетчатки надолго сохраняет чувство сытости и замедляет образование жира.

Список полезных для фигуры продуктов продолжает греческий йогурт. Кроме того, что этот кисломолочный продукт богат белком и кальцием, в его составе есть масса полезных бактерий – пробиотиков, без которых нормальное функционирование кишечника просто невозможно. В идеале диетологи советуют включать йогурт в утренний приём пищи. Для завтрака также рекомендованы яйца, блюда из них и омлет, которые, из-за высокого содержания в них белка и полезных жиров надолго позволяют сохранить ощущение сытости.

Источник: ren.tv