 

Диетологи озвучили список продуктов, помогающие убрать жир на животе

20.09.2021, 19:30, Разное
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Американские специалисты по питанию назвали список продуктов, рекомендованных к употреблению людям, склонным к полноте. Они помогут избавиться от самого опасного для здоровья жира – висцерального.
Список возглавляют практически все сорта жирной рыбы, которые содержат в своем составе большое количество омега-3 кислоты, необходимой для нормальной работы сердца. Также жирная рыба является кладезем ценного пищевого белка, который ускоряет процесс обмена веществ.

Следующим незаменимым продуктом в рационе худеющих являются бобовые. Высокое содержание в них полезной клетчатки надолго сохраняет чувство сытости и замедляет образование жира.

Список полезных для фигуры продуктов продолжает греческий йогурт. Кроме того, что этот кисломолочный продукт богат белком и кальцием, в его составе есть масса полезных бактерий – пробиотиков, без которых нормальное функционирование кишечника просто невозможно. В идеале диетологи советуют включать йогурт в утренний приём пищи. Для завтрака также рекомендованы яйца, блюда из них и омлет, которые, из-за высокого содержания в них белка и полезных жиров надолго позволяют сохранить ощущение сытости.

Источник: ren.tv



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