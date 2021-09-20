 

Названа каша от воспалений, высокого сахара и для сердца

20.09.2021, 19:30, Разное
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Ученые из Сиракузского университета в Соединенных Штатах рассказали о результатах исследования влияния пищи на здоровье человека. Эксперты в области диетологии назвали кашу, которая полезна для сердца и помогает защитить организм от воспалений и высокого сахара.
Многие на завтрак употребляют манную, овсяную или гречневую каши. Однако намного лучший эффект для организма может принести приготовленный для утреннего стола нут. В этой сытной зернобобовой культуре содержится множество микроэлементов и витаминов, а также других полезных для здоровья веществ.

Кроме того, наличие в нуте витаминов А, С и В6, а также обилие белка, магния, селена и железа очень полезны в противостоянии воспалениям. Также бобы благодаря клетчатке позволяют снизить содержание сахара в крови. Она же защищает сосуды и сердце от различных расстройств.

При этом необходимо обязательно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания. При необходимости рекомендуется консультироваться с врачом.

Источник: profile.ru



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