Названа каша от воспалений, высокого сахара и для сердца

Ученые из Сиракузского университета в Соединенных Штатах рассказали о результатах исследования влияния пищи на здоровье человека. Эксперты в области диетологии назвали кашу, которая полезна для сердца и помогает защитить организм от воспалений и высокого сахара.

Многие на завтрак употребляют манную, овсяную или гречневую каши. Однако намного лучший эффект для организма может принести приготовленный для утреннего стола нут. В этой сытной зернобобовой культуре содержится множество микроэлементов и витаминов, а также других полезных для здоровья веществ.

Кроме того, наличие в нуте витаминов А, С и В6, а также обилие белка, магния, селена и железа очень полезны в противостоянии воспалениям. Также бобы благодаря клетчатке позволяют снизить содержание сахара в крови. Она же защищает сосуды и сердце от различных расстройств.

При этом необходимо обязательно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания. При необходимости рекомендуется консультироваться с врачом.

Источник: profile.ru