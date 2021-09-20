Ученые: Синдром Дауна увеличивает риск смерти после вакцинации

Работы ученых продемонстрировали, что люди с синдромом Дауна и с тяжелыми болезнями почек очень сталкиваются с госпитализацией или смертью после двух вакцин от COVID-19. Исследователи создали специальный калькулятор, чтобы оценивать шансы таких пациентов.

Люди, которые имеют синдром Дауна, серповидную-клеточную анемию и пациенты после трансплантации почек имеют большие риски смертности от коронавируса даже после двух доз вакцины. Специалисты выяснили, что некоторые проблемы со здоровьем могут почти в 12 раз повысить риски госпитализации или смертности от коронавируса даже после окончания полного курса вакцинации, если брать в сравнение шансы обычных людей.

Смертность от COVID-19 также увеличивается из-за возраста людей, а повышенные риски отметили у людей индийского и пакистанского происхождения, которые живут на землях Великобритании. Но общая опасность людей, даже имеющих серьезные проблемы со здоровьем, скончаться от коронавируса после обеих прививок очень мала, и вакцина уже спасла много жизней.

Но исследования подтверждают, что люди с высокими рисками заболеть COVID-19 и умереть от него до получения прививки чаще попадают в больницу. Ученые смогли создать калькулятор оценки шансов таких больных, что поможет правительству Великобритании принимать взвешенные решения о том, кому подходят «бустерные» или третьи вакцины. Калькулятор можно использовать, чтобы принимать окончательные решения, каким больным первым нужно предоставлять терапию, где используют моноклинальные антитела.

Источник: sm.news