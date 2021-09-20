 

Осталось несколько месяцев: политолог Бортник раскрыл сроки новой революции на Украине

20.09.2021, 19:28, Разное
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Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского снижается. Ситуация в стране обострится зимой или в начале весны, когда услуги ЖКХ в Незалежной в очередной раз подорожают, а газовые хранилища опустеют.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что в феврале-марте настроения граждан Украины достигнут своего пика. По словам эксперта, для нового Майдана хватит и 50 тысяч человек, которые придут к администрации президента.

При этом Бортник уверен, что охранять Зеленского никто не возьмется, поскольку против него настроено все больше людей. Лояльность граждан по отношению к действующей власти близится к нулю, пишет “Царьград”.

Более того, отметил политолог, у Владимира Зеленског нет идеологического электората, который вышел бы на улицу в противовес праворадикальным массам населения.

Напомним, ситуация на Украине обострилась в очередной раз на прошлой неделе, когда завершилось строительство газопровода “Северный поток – 2”. Он берет свое начало в Усть-Луге Ленинградской области (Россия) и заканчивается в Грайфсвальде (Германия). Его протяженность составляет 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Политики Незалежной наперебой твердили об опасности этого проекта для их страны.



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