 

Эксперты объяснили причины поражения оппозиционных кандидатов на выборах в Москве

20.09.2021, 19:28, Разное
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Политолог Олег Матвейчев связал неудовлетворительные результаты оппозиционных кандидатов с допущенной ошибкой: они призывали отказаться от онлайн-выборов в пользу традиционного голосования на участках.

Матвейчев удивлен обвинениями оппозиционеров в адрес ДЭГ. “Вы же сами отговаривали своих людей не голосовать электронным образом!” – подчеркнул политолог.

Пока оппозиция отговаривала своих сторонников от дистанционного голосования, “Единая Россия” занималась популяризацией нового формата, приводит слова аналитика портал “Ридус”.

Такого же мнения придерживается юрист Илья Ремесло. Кандидаты от власти использовали возможности ДЭГ для мобилизации своих избирателей, пояснил эксперт.

“Недоверие к электронному голосованию сыграло злую шутку с оппозиционными кандидатами”, – констатировал Ремесло.

Явка на дистанционное электронное голосование в Москве составила 96,5%. Процедура прошла честно, сказал ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Дистанционное голосование на выборах в Госдуму вместе с традиционным форматом проходило с 17 по 19 сентября в семи субъектах Федерации, включая Москву. В столице среди участников онлайн-выборов разыграли квартиры, автомобили, а также призовые сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов.



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