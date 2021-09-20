Мнение: Письмо: “Активничать на минималках”

Почему я из десятков писем в день выбираю иногда письма фантазеров?

Потому что я хочу показать, что рыбалку выдумать невозможно. Только “рыбалку”.

Чтобы выдумать рыбалку похоже, вы должны уметь это все на практике, но и в этом случае, выдумывая, вы будете компилировать то, что у вас было, в каких-то похожих вариантах. Не говоря уже о том, что вам не захочется выдумать то, что и так есть, вы можете рассказать реальную историю, опустив или изменив какие-то узнаваемые детали.

Чтобы написать рыбацкий диалог, надо быть нерыбой. Это понятно, друзья? Кто объяснит, почему иначе никак?

Чтобы описать цепь событий рыбалки, даже пересказывая истории из блога, вы должны иметь хорошие границы.

Иначе везде, где вы пишете отсебятину, вы будете очень комичны, и там, где дословно пересказываете истории нерыб, тоже будете делать ляпы, потому что все “незначительные” на ваш взгляд нюансы будут очень важны, а вы не поймете этого, поскольку вам до этого уровня далеко.

Выдумать рыбалку, это все равно, что выдумать опыт работы топ-менеджером и подробно его описать. Будет смешно даже простым менеджерам.

Или как быть очень бедным, но описывать гламурную жизнь.

Будет как описания Хлестаковым его жизни в столице, смешно всем, кроме тех, кто про эту жизнь – ни в зуб ногой.

Вот письмо, где автор пытается фантазировать, как он нарыбачил себе в спортзале сразу двух красоток.

Для убедительности он описывает свои сексуальные фиаско, но это не придает его истории никакого веса.

Разбирайте самостоятельно.

seva_gakkel

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу Вас разобрать моё письмо.

Меня зовут Всеволод, мне 33 года, я из Москвы. Прочёл Вашу книгу и читаю Ваш блог около полугода.

История началась три года назад. Тогда я только развёлся с женой, с которой был в мрачном дефолте. Находился в состоянии жуткого дистресса, потому что после развода мне пришлось искать жильё, были адовые проблемы с работой, в целом, состояние моё было удручающее. Единственное, что помогало мне тогда – я ходил заниматься в спортзал.

Примерно в это же время в тот зал начали ходить две улыбчивые и лучезарные девчонки – подружки. Архетипически они были будто персонажи какой то сказки или мультфильма, обе высокие, около 180, стройные, красивые, одна из них была чуть серьёзней, немного надменная брюнетка по имени Мария, похожая на Покахонтас, вторая была открытая, беспечная и бесшабашная блондинка, похожая на диснеевскую Золушку, её звали Таисия.

Пространство зала было небольшим, и все кто там занимались – волей – неволей пересекались, постепенно знакомились, общались, обменивались приветствиями. Так я подружился с этими подружками. Мы постоянно шутили, подтрунивали друг друга, я мог спрятать шейкер кого ни будь из них и смеяться как они его ищут, или навешать им на тренажёр лишних блинов, пока они отдыхают между подходами. Благодаря этому тренировки проходили весело и незаметно.

В один из дней заниматься пришла только брюнетка Маша, Таисия заболела или куда то уехала, не помню. Была суббота, был день, в зале больше никого не было. Мы общались о жизни, на серьёзных щах, рассказывали о жизни друг друга, она рассказала что в разводе, есть дочь. Я сказал ей – поедем ко мне после тренировки? Она посмеялась и сказала что нет. Меня тогда это даже, помню, задело, то что она так легко посмеялась над этим. Вот сучка, подумал я, смеётся ещё тут надо мной. Из за этой мелочи дико подскочил интерес к ней, по моим ощущениям тогда. После тренировки я предложил её подвезти до дома, она согласилась, я подвёз её, мы попрощались, обменявшись номерами телефонов, поцеловались как школьники. Я немного очковал приставать к ней, как то её значимость для меня подскочила незаметно в этот день. Подумал, борщить не буду, буду активничать аккуратно, на минималках, чтобы щипцы и пассатижи не вылезли, иначе она соскочит быстро, буду потом локти кусать. В общем, как я это сейчас понимаю, вёл себя как типичный Онегин.

Следующим вечером от неё в мессенджерах мне прилетело фото на котором её голые ноги. Я написал – «очень красиво». Чувствовал что это провокация, ведь она так легко смеялась вчера над моим предложением. Подумал, не надо вестись. Но на это она написала – завтра я приеду. Я охренел. Написал адрес, во сколько освобожусь, она попросила чтобы встретил её на остановке.

На следующий день она приехала, я её встретил, у неё было с собой вино и разные вкусные вещи. Плюс к этому у меня тоже было припасено две бутылки сухого красного для этого вечера. Но получилось так что в этот вечер ничего не получилось, у меня не встал. То ли из за фонового стресса развода, то ли слишком выросла её значимость для меня и я очканул, да ещё и усугубил алкоголем, я не понял. Но расстроился. Она тоже. Такое у меня было впервые, было для меня неожиданностью. Я не понимал как реагировать и как себя вести.

Она вызвала такси и уехала. Я подумал, надо же, ну больше точно не приедет. Да и в зал идти не хочется, будет шушукаться с подружкой и на меня пальцем показывать. Вот дерьмо.

Прошло несколько дней, я ходил в зал, девчонки были по прежнему веселы, а я нет, мне было не до смеха. Наверное был похож на УГ, но старался поддерживать шутейки, как мог.

К моему удивлению она сама написала мне и приехала ещё раз. Привезла кофе с маффинами. Я думал что реабилитируюсь, но и в этот раз не встал.

Она уехала.

Вот такая досадная шляпа получилась.

Мы перестали общаться. Она больше не писала, я тоже.

В этот зал я больше не ходил, потому что снял другую квартиру, ближе к работе, стал ходить в другой зал. Знакомился с девушками, трахался, со стояком было всё нормально, постепенно забывал эту Машу и свои фейлы с ней. Постепенно забыл о разводе, перестал стрессовать, купил свою квартиру. Всё это ушло из памяти и я чувствовал себя достаточно хорошо.

Когда с момента тех событий прошло около полутора лет., я встречаю Машу на улице. Она просто шла по тротуару, одна. Я шёл сзади, подкрался, чтобы она не видела меня, и сказал – «Девушка, вашей маме зять не нужен?»

Она испугалась, обернулась, засмеялась. Мы прошли немного вместе, поболтали, затем мне нужно было в другую сторону, попрощались.

Этим же вечером мне прилетает от неё фото где она в нижнем белье. В ответ я пригласил её к себе, на следующий день она приехала, опять она привезла вино, фрукты и сыр. Был секс, стояк отличный, просил её остаться спать у меня, она отказалась и уехала.

Затем мы встречались с ней в формате секс онли около полутора лет. Она сказала что у неё есть парень, там какие то недоотношения, я не стал лезть, поэтому просто эпизодически писал ей о времени встречи, она всегда приезжала. Иногда я не писал два месяца, она тоже не писала. Её инициативы не было. Но потом я приглашал её, и она, никогда не отказываясь, приезжала, как ни в чём не бывало.

Однажды, в одну из наших встреч, после секса, мы лежали и болтали, я спросил, как дела у Таисии. Маша сказала что можешь сам у неё спросить, написать ей. Можешь пригласить её в гости. Я сказал – «тебе это не понравится», на что она ответила – «мне всё равно».

Спустя неделю после этой встречи в один из дней я был сильно пьян, придя домой из бара я достал телефон, и меня переклинило, я подумал – а хули нет? И написал Таисии. Она почти сразу ответила, охотно, перекинувшись фразами «Как дела, давно не виделись» я пригласил её к себе. Она, конечно, отказалась.

Не знаю, почему я это сделал. То ли надоели пресные однообразные встречи с Машей и хотелось экшена, то ли алкоголь так повлиял, то ли задели слова Маши о том что ей всё равно, ведь я знал что не всё равно. Я понимал что цель была не трахнуть Таисию, а именно написать, будто отомстив этим за что то, может быть реабилитироваться за те, прошлые фейлы. Не знаю.

На следующий день я обнаружил что Маша меня везде заблокировала. Меня это не удивило, я знал что Таисия сразу же расскажет ей. Оказалось что в одном из мессенджеров я не заблокирован, я написал ей, спросил, что случилось? В ответ получил огромную портянку о том какой я негодяй и что больше мы не увидимся. Я извинился, сказав что это пьяная шутка, попросил прощения, сказал что не хочу прекращать наши встречи. Она ответила что её решение железобетонно и обжалованию не подлежит. Я уточнил – мы больше не увидимся? Она сказала – нет. Больше я ей не писал.

Через неделю я написал Таисии, прокомментировал её фото. Она мне ответила в личку, и пригласила погулять, прямо сейчас. Она как раз была недалеко от моего дома. Мы погуляли, я сказал что досадно вышло с Машей, из за глупой шутки поссорились. Таисия сказала – так это была шутка? Я сказал – да. Ещё погуляли, поговорили о жизни, разошлись.

В этот же вечер Таисия мне написала, как она меня хочет, была интимная переписка, интимные фото, пригласила в гости на завтра. Завтра я приехал, мы переспали. На выходных пригласила с ночёвкой. Мне она нравится, нравится её внимание. Очень нравится секс с ней, ей вроде тоже. Сейчас встречаемся с ней.

Я даже рад что так получилось.

Вот такая история.

Экологичны ли мои действия? С точки зрения поля, правильно ли я поступил с Машей? Или от судьбы мне прилетит обраточка в дальнейшем?

Спасибо Вам и Вашим подписчикам.

Надеюсь, моё письмо было интересным для Вас