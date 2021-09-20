Мнение: Безнаказанные лутеры, лицемерные полицефобы и «подвиги» Моссада

1. «Их нравы». Сотрудница бензоколонки пытается отбиться от шайки лутеров. Физически развитые лутеры просто игнорируют её, унося в руках набранные с полок припасы. Как видите, лутеры не считают нужным даже прятать лица от камер:

https://9gag.com/gag/a7EQxBm

Правоприменительная практика в США на их стороне — полицейские, скорее всего, даже не будут ловить грабителей. Более того, если полиция или охрана заправки применит силу, конфликт может закончиться трагически. Напомню, после того как Джордж Флойд случайно погиб по время собственного задержания, полицейскому Дереку Шовину впаяли 22,5 года тюрьмы.

Аналогичные дисбалансы есть и в других странах, в которых социалисты набрали большое влияние. Вот, к примеру, история из Германии:

https://loyal-fr.livejournal.com/482723.html

Знакомая одна жаловалась на то, что сдала пять лет назад квартиру в Ганновере некой супружеской паре из Хорватии. На вид – приличные люди, женаты. Однако через время пара перестала платить за аренду квартиры.

Аренда что-то в районе 800 евро в месяц. Мало того, знакомая ещё и коммунальные своими кровными платит, пока хорватская семейка ежедневно принимает душ и отапливает квартиру.

Тем временем, за эти 5 лет хорваты родили двух детей, третьим сейчас беременны. Глава семьи вроде где-то работает, но неизвестно где. Получается, что их никак и не выселить и в социал не настучать тоже.

Все письма от адвоката собственницы квартиры просто игнорируются. Адвокат говорит, что шансов вообще нет практически, раз там несколько несовершеннолетних детей. Можно конечно пойти в суд, подать на выселение и так далее, но по факту они не захотят съезжать (“нам некуда!”)

Если же взломать замок в квартире, когда жильцов там нет, а потом выставить их вещи за дверь, то самому можно получить проблемы с законом за незаконное проникновение на чужую территорию – ведь у арендаторов имеется действующий контракт на проживание. То что они не платят по нему – это уже административное нарушение, а не уголовное. В то время как проникновение на чужую территорию – как раз уголовное, даже если эта территория просто снимается.

Короче, закон не на стороне знакомой. Она уже потеряла более 10.000 евро и ещё будет терять и терять.

Корень проблемы тут тот же, что и в истории с лутерами. Левые политики хотят проявлять доброту по отношению к «угнетённым», дабы те отдавали политикам свои голоса. При этом левые политики традиционно проявляют доброту за чужой счёт. В первом случае — за счёт бензоколонки и её клиентов. Во втором случае — за счёт квартировладельцев и за счёт порядочных арендаторов.

Представьте ситуацию. Вы — хорват, у вас двое детей, вы работаете на честной работе и щепетильно соблюдаете все договорённости. Вы хотите снять квартиру в Ганновере. Вы приходите на собеседование к квартировладельцу, который отлично знает, что закон позволяет вам в любой момент перестать платить за аренду. 19 лендлордов из 20 с брезгливой опаской попросят вас удалиться. 20-й лендлорд согласится сдать вам жильё, но с огромным залогом, по крайне невыгодному для вас договору и с конской надбавкой за риск.

2. Виктор Мараховский пишет о дежурном лицемерии левых американских политиков:

https://t.me/vmarahovsky/1997

Я, ув. друзья, люблю мудрые банальности жизни. В Reuters вышла прекрасная статья о том, что, цитирую, «После того, как жестокое убийство Джорджа Флойда стало вирусным и вызвало общенациональные протесты, в полиции Миннеаполиса произошли быстрые перемены: копы стали реже останавливать автомобили на дорогах, реже проверять граждан на наличие наркоты и оружия.

И вот теперь город тонет в насилии, и горожане задаются вопросом:

– А где полиция?»

https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-policing-minneapolis/

Ответ на этот вопрос дают участницы крутого левацкого лобби «Распусти полицию/defund the police» в конгрессе США, известные как the Squad: как передают злые люди из Fox, конгрессвуменки А.Окасио-Кортес, И.Омар, А. Прессли и К. Буш – потратили на свою личную охрану значительно больше, чем средние члены конгресса. А К.Буш – поставила рекорд, поохраняв себя за два месяца этого года на 70 тысяч долларов (то есть примерно на 5 миллионов рублей). Кстати, это на 20 тысяч долларов больше, чем годовой доход среднего домохозяйства в избирательном округе борчихи за всё добро.

К сказанному остаётся добавить, что полицейские, конечно, очень сильно убивают чернокожих американцев – но чернокожие американцы убивают чернокожих американцев в сотни раз эффективней, и благодаря запуганности полиции в последние полтора года достигли новых высот в этом деле.

3. «”Моссад” использовал робота-убийцу для ликвидации иранского физика-ядерщика». Я сейчас дословно процитировал Коммерсантъ, который именно так сообщает нам про очередной «подвиг» израильских спецслужб:

https://www.kommersant.ru/doc/4995520

Мне любопытно, что написал бы Коммерсантъ, если бы ситуация была обратной. Если бы Иран подослал убийц к израильскому физику (уже шестому или седьмому, кажется, по счёту), а потом начал бы публично хвастаться своим преступлением. Мне почему-то кажется, что журналисты Коммерсанта нашли бы тогда применение терминам «террористы», «взял ответственность», «санкции» и «режим».

Вся эта ситуация, кстати, очередной повод задуматься, должна ли Россия защищать своих граждан, которых Израиль захватывает в заложники, чтобы продать их потом США. Мне кажется, не должна — во всяком случае, с моральной точки зрения. По тем же причинам, по которым мы не должны тратить слишком много дипломатических очков на спасение туристов-экстремалов, ищущих острых ощущений в условном Сомали.