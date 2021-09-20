Назад в бывшую – Личное мнение

Вчера Алана Мамаева настойчиво продемонстрировала, что в её личной жизни всё возвращается.

Что — всё? Конкретно появился бывший муж, который оставил Алану беременной и не принимал участия в воспитании сына.

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Видео: Телеграм

После развода с Мамаевым и пришедшего за ним понимания, что футболист не вернётся, Мамаева посмотрела на себя в зеркало и созвонилась с тем, кто был у неё до последнего неудачного брака.

Не осуждаю. Хотя понятно, что никаких серьёзных отношений там нет, Алана действует в правильном направлении.

Кто-то новый на неё вряд ли клюнет — и возраст не тот, и репутация подмочена разборками с футболистом. Что делать? Не куковать ведь теперь одной — экс-экс супруг как раз свободен.



Фото: Соцсети

Кикбоксёр Александр по фамилии Липовой был чемпионом мира, занимался общественной деятельностью, служил помощником депутата, возглавлял комиссию по спорту в социальной платформе партии «Единая Россия» и быстренько отсидел в тюрьме за мошенничество.

Откинувшись, Александр расстался с очередной девушкой и вот теперь — отличный вариант для Мамаевой.

У неё ведь тоже муж сидел. И ребёнок с Липовым общий есть — короче, идиллия.

Я уверена, что этот союз имеет все шансы быть некоторое время крепким.

Пока Алана отношалась с Мамаевым, Липовой тоже приобретал определённый опыт: два романа с участницами Дома 2 уже за плечами. Это ему поможет воспринимать Мамаеву, как нормальную данность, а не истерящей и очень нервной особой.

Очень рада, что Алана так быстро нашла своё новое старое счастье. Главное — выбрала правильное направление, молодец!

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