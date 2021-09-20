 

Сенатор Климов: «Операционная система Windows умышленно замедляла работу Дистанционного электронного голосования»

20.09.2021, 19:11, Разное
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Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов официально подтвердил, что задержка при подсчёте голосов, поданных через систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), произошла по вине создателей операционной системы «Windows». 

«Как только мы приступили к подведению результатов дистанционного голосования, сразу же начались проблемы. Система начала очень медленно работать, зависать, в итоге, сложилась парадоксальная ситуация – бумажные бюллетени подсчитали быстрее, чем электронные. Наши программисты оперативно установили причину сбоя. Операционная система Windows специально снижала скорость своей работы при обработке запросов ДЭГ. По предварительной информации это было заложено в сам программный код Windows, который был получен системой в ходе последнего обновления. Я уже направил запрос в органы внутренних дел, это явно сознательная диверсия, которая была осуществлена с целью сорвать выборы и дискредитировать систему электронного голосования», – заявил Климов.

Сенатор добавил, что МВД установит причастных к созданию иностранной операционной системы и пригласит их на беседу в Совет Федерации, где виновнику настоятельно напомнят о необходимости соблюдать российской законодательство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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