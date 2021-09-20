Мнение: В борьбе за расовое разнообразие

Новости квотирования в культуре по цвету кожи.

В борьбе за расовое разнообразие

Английская гастрольная опера (English Touring Opera, ETO) уволила половину своей труппы, чтобы лучше соответствовать современным требованиям разнообразия участников творческого коллектива. В участии в новом сезоне 2022 года отказано сразу 14 белым оперным исполнителям, что составляет более половины всей труппы. При этом многие из них участвовали в работе коллектива более 20 лет. Руководство ETO сообщило, что не будет заключать контракты с белыми исполнителями из-за новых рекомендаций Совета по делам искусств Англии, в которых якобы прописан четкий призыв к наращиванию расового разнообразия участников творческих коллективов.

Те, кто более не сможет гастролировать с ETO, получили утешительное письмо от директора организации Джеймса Конвея. Текст письма быстро просочился в СМИ и стал объектом жесткой критики как со стороны общественности, так и представителей музыкального сообщества Британии. В письме Конвей пишет, что ETO "стремится к увеличению разнообразия в своей команде". "Это соответствует твердым рекомендациям Совета по делам искусств, основного спонсора нашей гастрольной деятельности, а также большинства целевых фондов, поддерживающих нас", – говорится в тексте письма.

Такой шокирующий "зеркальный расизм" не остался без внимания европейской прессы. Так, во французской газете Le Figaro опубликовано интервью, в котором первая скрипка Филармонического оркестра Монако Чжан Чжан раскритиковала подход руководства ETO, назвав его по-настоящему дискриминационным. "Это решение не имеет отношения к музыке, оно чисто идеологическое. Тем более шокирующим и жестоким является то, что мир исполнительского искусства только возвращается к жизни после годичного локдауна из-за пандемии. Это также означает, что их карьера будет испорчена, а семьи, вероятно, окажутся в затруднительном положении. Где во всем этом мы видим справедливость и прогресс?" – заявила Чжан.

Она также назвала крайне странным тот факт, что музыкантам европейского происхождения в какой-то момент времени стало неприемлемым играть в европейских оркестрах. "В других частях света есть оркестры, полностью состоящие из азиатских, африканских или испаноязычных музыкантов. Их тоже критикуют за недостаточное включение меньшинств?" – удивляется первая скрипка Монако.

Как сообщил портал классической музыки Slipped Disc, Совет по делам искусств Англии отрицает, что выдавал ETO подобные инструкции или рекомендации. "Мы не инструктировали English Touring Opera отправлять подобные письма. Сейчас мы ведем переговоры с ETO, чтобы убедиться, что критерии финансирования не были нарушены", – цитирует портал представителя организации. Дело в том, что Совет ежегодно выделяет на деятельность этого коллектива около 1,78 миллиона фунтов (почти 180 миллионов рублей – прим. "РГ") и вполне возможно, что из-за своего рвения установить тотальное разнообразие подобными методами руководство ETO может впоследствии лишиться части этих денег.

https://rg.ru/2021/09/19/britanskih-opernyh-pevcov-uvolili-radi-rasovogo-raznoobraziia.html – цинк

После завершения этого этапа можно приступать к отсеиванию лишних мужчин с целью заполнения квоты других гендеров.

Также следует подумать над отдельной квотой инвалидов в опере. Вот после этого точно заиграют. По современному.

Если серьезно, то чистейший пример расизма, когда людей увольняют из-за их цвета кожи. Безотносительно цвета кожи – когда из-за нее увольняют белых, желтых или черных, чтобы набрать людей с "правильным цветом кожи" это всегда будет банальным расизмом. Чем бы его не пытались прикрывать.

—