Владимир Кличко ответил на вопрос, собирается ли идти в политику

“Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься (политикой, – С.К.). Но когда я слушаю наших политиков – а я за ними внимательно наблюдаю, – то часто думаю: кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают? Ведь я точно могу сделать это лучше”, – убежден Владимир Кличко.

Брат мэра Киева и лидера партии УДАР Виталия Кличко подчеркнул, что серьезно относится к профессии политика.

“Что значит “пошел в политику”? В политику не ходят. Ею либо занимаются, либо она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет”, – сказал он.

Контекст:

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.

—