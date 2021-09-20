 

США выразили надежду на сохранение отношения с Францией на фоне ситуации с AUKUS

20.09.2021, 18:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША надеются, что им удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения с Францией на фоне ситуации с AUKUS, сообщили в американской администрации.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого. 



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