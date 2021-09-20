Памфилова назвала сроки подведения итогов выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции рассказала, что официальные итоги выборов в РФ будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы.

«Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах, поскольку у нас, помимо кампании в Госдуму, еще в общей сложности было 4 400 разного рода кампаний, чтобы [они] не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова рассказал, что по ее просьбе региональные избиркомы до подведения итогов выборов должны внимательно рассмотреть все жалобы и обращения, «чтобы никаких сомнений не было в результатах голосования».

«Поскольку мы так много сил вложили, чтобы обеспечить чистоту проведения избирательной кампании, не хотелось бы, чтобы какие-то небрежные отношения могли бы ударить по репутации того, что мы сделали», – рассказала глава ЦИК.

По ее словам, в ЦИК поступило минимальное количество обращений и жалоб.

«Несмотря на то, что жалоб, обращений и самих нарушений по сути стало меньше, все они становятся известными. Все тайное очень быстро становится явным, система на это стала работать, ничего невозможно скрыть. Этому способствует и то, что у нас беспрецедентно большое было число наблюдателей, это 491 тыс. с лишним человек», – заключила Памфилова.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая РФ – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%

На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.