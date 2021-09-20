 

Памфилова назвала сроки подведения итогов выборов

20.09.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции рассказала, что официальные итоги выборов в РФ будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы.

«Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах, поскольку у нас, помимо кампании в Госдуму, еще в общей сложности было 4 400 разного рода кампаний, чтобы [они] не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова рассказал, что по ее просьбе региональные избиркомы до подведения итогов выборов должны внимательно рассмотреть все жалобы и обращения, «чтобы никаких сомнений не было в результатах голосования».

«Поскольку мы так много сил вложили, чтобы обеспечить чистоту проведения избирательной кампании, не хотелось бы, чтобы какие-то небрежные отношения могли бы ударить по репутации того, что мы сделали», – рассказала глава ЦИК.

По ее словам, в ЦИК поступило минимальное количество обращений и жалоб.

«Несмотря на то, что жалоб, обращений и самих нарушений по сути стало меньше, все они становятся известными. Все тайное очень быстро становится явным, система на это стала работать, ничего невозможно скрыть. Этому способствует и то, что у нас беспрецедентно большое было число наблюдателей, это 491 тыс. с лишним человек», – заключила Памфилова.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая РФ – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%

На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Соловьев задал острый вопрос в ответ на требование Украины ввести санкции из-за «Северного потока – 2»

13.11 / Японские ученые объяснили, почему растет мощность ураганов

29.06 / На Донбассе боевики обстреляли Крымское, двое украинских военных ранены – штаб ООС

11.07 / Основатель Alibaba назвал последствия пандемии коронавируса

09.12 / Захарова оценила присвоение Лебедеву титула барона Сибирского

19.02 / В США из-за экстремальных погодных условий погибли 37 человек

11.03 / В ближайшее время пройдет видеоконцеренция советников лидеров “Нормандской четверки” – Ермак

06.01 / Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина

16.04 / Россия высылает американского посла “для консультаций”

01.04 / Боевики обстреляли украинские позиции у Шумов, ранен боец – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика