Мнение: Тихие мальчики

Как всегда, хорошо и исчерпывающе сформулировал телеграмер Сталигулаг:

“Электронное голосование вновь показало, что влажные фантазии о новом дивном цифровом мире, который подарит нам прозрачность, равенство и братство – это одно сплошное наебалово. Потому что как ловить за руку аналоговых тёток, визжащих «милиция! караул! уберите независимых наблюдателей, они мешают выборы фальсифицировать», понятно и привычно, а что противопоставить технологичным тихим мальчикам, готовым по заказу людей с табельными лицами за большие деньги закодить любую гнусность?

Ничего. Цифровая революция свершилась, и, как учит история нашей страны, за ней следует ГУЛАГ, на этот раз тоже цифровой. Где вертухаев сменили модераторы, вместо расстрелов вечный бан, а попытки добиться справедливости заменили на бездушный блокчейн, который всегда прав”.