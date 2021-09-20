 

Скорость операций в соцсети «ВКонтакте» увеличилась вдвое

20.09.2021, 18:44, Новости дня
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Администрация российской социальной сети «ВКонтакте» недавно перешла на новый протокол. О результатах данного изменения представители ресурсах сообщили как о потрясающих. В частности, скорость операций увеличилась в два раза.

Ранее стало известно о внедрении нового протокола QUIC для работы сети «ВКонтакте». По словам одного из экспертов, имеющего непосредственное отношение к российской социальной сети, команда делает все для того, чтобы ускорить доступ пользователей к интересующему их контенту.

Также представители соцсети напомнили, что «ВКонтакте» обеспечивает возможность общения практически из любой точки мира. Ранее стало известно также о запуске на базе соцсети нового образовательного проекта.



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