Скорость операций в соцсети «ВКонтакте» увеличилась вдвое

Администрация российской социальной сети «ВКонтакте» недавно перешла на новый протокол. О результатах данного изменения представители ресурсах сообщили как о потрясающих. В частности, скорость операций увеличилась в два раза.

Ранее стало известно о внедрении нового протокола QUIC для работы сети «ВКонтакте». По словам одного из экспертов, имеющего непосредственное отношение к российской социальной сети, команда делает все для того, чтобы ускорить доступ пользователей к интересующему их контенту.

Также представители соцсети напомнили, что «ВКонтакте» обеспечивает возможность общения практически из любой точки мира. Ранее стало известно также о запуске на базе соцсети нового образовательного проекта.