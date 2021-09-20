Эксперты назвали главные причины для употребления черного шоколада

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20.09.2021, 18:38, Разное
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Черный шоколад приносит организму человека огромную пользу. Специалисты рассказали о полезных свойствах продукта.
Сейтана Куппер, нутрициолог, объяснила причины, из-за которых нужно включить в рацион черный шоколад. Эксперт сообщает, что в шоколаде содержатся флавоноиды, которые помогают организму выработать оксид азота. Он помогает расширить, расслабить кровеносные сосуды и понизить кровяное давление. Это приводит к тому, что уменьшаются риски инсультов. Также флавоноиды способны останавливать окисление LDL или «плохого» холестерина, что оберегает от формирования тромбов в артериях.

В черном шоколаде есть и теобромин – химический компонент, который подавляет приступ кашля. Нутрициолог считает, что такое лакомство поможет остановить ночной кашель. Шоколад стимулирует и работу клеток, которые формируют внутренний слой кровеносных сосудов, увеличивая чувствительность организма к инсулину.

Лакомство считается и хорошим средством для работы мозга, так как в нем есть вещество эпикатехин, которое предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Запах и вкус шоколада помогают выработать серотонин – гормон счастья. Но нельзя забывать о том, что такими свойствами обладает лишь черный шоколад, в котором мало жира и много антиоксидантов.

Источник: tverigrad.ru



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