Эксперты назвали главные причины для употребления черного шоколада

Черный шоколад приносит организму человека огромную пользу. Специалисты рассказали о полезных свойствах продукта.

Сейтана Куппер, нутрициолог, объяснила причины, из-за которых нужно включить в рацион черный шоколад. Эксперт сообщает, что в шоколаде содержатся флавоноиды, которые помогают организму выработать оксид азота. Он помогает расширить, расслабить кровеносные сосуды и понизить кровяное давление. Это приводит к тому, что уменьшаются риски инсультов. Также флавоноиды способны останавливать окисление LDL или «плохого» холестерина, что оберегает от формирования тромбов в артериях.

В черном шоколаде есть и теобромин – химический компонент, который подавляет приступ кашля. Нутрициолог считает, что такое лакомство поможет остановить ночной кашель. Шоколад стимулирует и работу клеток, которые формируют внутренний слой кровеносных сосудов, увеличивая чувствительность организма к инсулину.

Лакомство считается и хорошим средством для работы мозга, так как в нем есть вещество эпикатехин, которое предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Запах и вкус шоколада помогают выработать серотонин – гормон счастья. Но нельзя забывать о том, что такими свойствами обладает лишь черный шоколад, в котором мало жира и много антиоксидантов.

Источник: tverigrad.ru