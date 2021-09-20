Певица МакSим умилила поклонников “солнечной” прогулкой в парке

Популярная певица Марина Максимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, разместила на своей странице в Instagram публикацию, содержащую её свежие фото с прогулки в парке. Пост знаменитости вызвал сентиментальные отзывы от подписчиков.

Исполнительница лишь недавно выписалась из больницы, в которой лечилась от тяжелой формы пневмонии. Длительное время пробыв в коме, сейчас МакSим понемногу восстанавливается, не забывая публиковать в личном микроблоге импровизированные фотосессии с собственным участием. В частности, она разместила небольшой коллаж из пяти фотоснимков, на которых позирует перед камерой во время прогулки в одном из парков. На изображениях красавица продемонстрировала весьма оптимистичный наряд – легкая блузка, жакет, джинсовые брюки и кроссовки, причем все элементы одеяния выполнены в светлых и белоснежных тонах.

Стоит отметить, фотосессия получилась очень “солнечной”, поскольку проходила в разгар дня, и тропинки парка были озарены яркими лучами светила. Ярко-рыжие волосы звезды на снимке отлично гармонируют с её образом, и хотя коллаж она не стала сопровождать никакой текстовой составляющей, искренняя и задорная улыбка красотки словно говорит зрителю: “У меня всё хорошо”.

Примечательно, что многие фолловеры сразу обратили внимание на визуально очень заметную худобу МакSим, о чем они и признались в своих комментариях. Впрочем, абсолютное большинство поклонников предпочли большее значение придать оптимистичному настрою любимицы: данные посетители микроблога от души пожелали певице здоровья, попросили её впредь больше внимания уделять своему здоровью, а также традиционно похвалили выразительную и неувядающую красоту хозяйки аккаунта. Всего за несколько часов публикация набрала более 100 тысяч лайков.