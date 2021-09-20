Исследователи открыли невидимые цвета с помощью музыки

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20.09.2021, 18:38, Разное
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Исследователи из Университета Бата открыли с помощью музыки незримые раньше гармоники света. Работу опубликовали на портале Wiley Online Library.
Специалисты решили обратиться к музыкальным теориям и за прототип брали скрипки Антонио Страдивари. Тембр скрипок называется «цвет тона», а у инструментов есть «цвет», создающий гармоники, которые обозначают как fs. Этот закон относится и к физическим явлениям. При попадании на материалы цвета конкретной частоты люди могут наблюдать удивительную цветовую гармонику, обозначающуюся как fc.

Также специалисты взяли зеленую указку, которая являлась инфракрасной и обладала второй гармоникой 2fc. Она помогает видеть свет зеленым. Определенные «запрещенные» гармоники света нельзя слышать или видеть, так как блестящий материал их подавляет. Эксперты смогли выделить «запрещенные» цвета, что равнозначно находке новейшего физического результата. Для получения результатов они «изогнули» оборудование и проводили опыты на серебряной наноспирали.

Исследователи смогли изменить хиральность спирали и увидеть новейшие гармоники света. Открытие помогает понять взаимодействие между светом и скрученными материалами.

Источник: www.ridus.ru



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