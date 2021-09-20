 

Эксперт: в системе электронного голосования учтены все требования законодательства

20.09.2021, 18:36, Разное
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20 сентября стали известны результаты дистанционного электронного голосования, с помощью которого москвичи 17-19 сентября выбирали депутатов Государственной Думы РФ. Руководитель ГК DZ Systems Дмитрий Завалишин уверен, что в технологии онлайн-выборов учтены все законодательные требования к процессу голосования.

По мнению эксперта, технология довольно изощренная. Он подчеркнул, что при дистанционном голосовании существует “встречная” проблема.

“С одной стороны, мы должны гарантировать, что учтены голоса только реальных граждан. С другой стороны – мы должны гарантировать, что никто не может проверить чей это голос, сохранить анонимность голосования”, – отметил специалист.

Завалишин подчеркнул, что вся система голосования базируется на довольно сложной системе электронных подписей, которые позволяют проверить сам голос, не раскрывая личность избирателя.

По его мнению, сложная криптография, используемая в ДЭГ, требует ощутимой процессорной мощности. Для того, чтобы ее расшифровывать и интерпретировать, нужен определенный объем вычислительных ресурсов, считает эксперт.

“Это могло повлиять на скорость расшифровки голосов. Все еще хитрее, поскольку это блокчейн. По определению блокчейн – это набор записей, которые нельзя отменить обратным числом. То есть уже созданные в блокчейне записи, которые находятся в прошлом, их поменять нельзя”, – заявил Завалишин.

Он также уверен, что система онлайн-голосования скорее всего будет развиваться. “Применение такой системы выявляет вопросы к ней, но, навскидку, она сделана достаточно интересно. Сложность системы высока, в ней учтены существенные требования к процессу голосования, законодательные требования”, – заключил эксперт.



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