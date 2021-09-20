 

Эксперт: электронное голосование – это гарантия безопасности и ускорения процессов

20.09.2021, 18:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трехдневные выборы в Государственную Думу РФ завершились 19 сентября. Более двух миллионов москвичей выполнили гражданский долг с помощью системы дистанционного электронного голосования. Результаты онлайн-выборов были обнародованы 20 сентября. Технические специалисты объясняют задержку в объявлении результатов сложностью процедуры расшифровки данных.

Президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения “Руссофт” Валентин Макаров отметил, что ДЭГ представляет собой сложную систему и требует времени для отработки. Он обратил внимание на большой объем работы, связанный с обработкой данных двух миллионов электронных избирателей.

“Конечно, это сложная система, любой человек, который знаком с системами информационными такой сложности, с такой нагрузкой, конечно знает, что такие вещи требуют какого-то времени отработки”, – пояснил Макаров.

Эксперт не исключил, что нагрузка на систему ДЭГ могла возрасти из-за внешнего вмешательства. При этом он подчеркнул, что онлайн-выборы обеспечены системами безопасности. Марков напомнил, что в ДЭГ применяется сложная система блокчейна.

“Как раз такая система применяется, это гарантирует то, что внутри уже не зависит ничего от человека. Все расписано по блокчейнам, то есть сделано для того, чтобы гарантировать отсутствие вмешательства участников процесса”, – сказал эксперт.

Марков подчеркнул, что при высокой нагрузке, когда приходится выполнять масштабную работу, в системе возможны сбои. Однако, по словам эксперта, со временем, когда операторы станут более опытными, этих трудностей можно будет избежать. Он отметил, что что внедрение электронных систем неизбежно.

“Неизбежно применение киберфизических систем, потому что оно ускоряет проведение процессов. Гарантия безопасности и гарантия ускорения процессов по сравнению с тем, что делает человек, это совершенно точно”, – заключил Макаров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Эксперт ВОЗ разъяснил отличия в симптомах гриппа и COVID-19

21.10 / Самая необычная пирамида в Мексике, которая стояла, но затем таинственно исчезла

02.01 / Людовик XIII: правление «Справедливого» короля

02.09 / Автора хита I Like to Move It нашли мертвым после секс-скандала

01.07 / “Прогресс МС-17” успешно вышел на орбиту

10.01 / Личное: «Поимела всех»

24.06 / После заражения коронавирусом скончался Верховный лама Тувы

12.11 / История: Как русские хитростью выиграли решающий бой против татарского ига

24.05 / Илон Маск потребовал немедленно освободить своего сына

17.09 / Прощай. Ничего не обещай – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика